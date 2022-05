mayo 30, 2022

Redacción/Oro Noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestiona por qué sigue libre agresor de María Elena Ríos, la mujer saxofonista que fue atacada con ácido agredida el 9 de septiembre de 2019.

Cuestionado acerca de la falta de justicia para la música originaria de Oaxaca a más de dos años de la agresión , AMLO dijo que pedirá informes sobre el caso.

“Es un caso público y tengo entendido que está en la Fiscalía para ver el avance en las investigaciones y saber por qué el agresor está en libertad”, mencionó.

María Elena Ríos denunció a Juan Antonio Vera, hijo del exdiputado del PRI, Juan Antonio ‘N’, como el autor material de la agresión e intento de feminicidio.

Sin embargo, la aprehensión del agresor no se ha realizado, por lo que Juan Antonio ‘N’ continúa libre.

Lo anterior, pese a las exigencias y denuncias de la saxofonista a la Fiscalía General de Oaxaca, que giró una orden de captura.

El pasado 9 de mayo, María Elena Ríos compartió un video en el que asegura que ha visto a su agresor en las calles.

“Se cumplen 2 años 8 meses de que me intentaron matar con ácido esas cinco personas, uno de ellos sigue libre: Juan Antonio ‘N’; lo he visto en la calle, y hoy me recuerda nuevamente la corrupción en el estado de Oaxaca, sí, en donde pronto habrá Guelaguetza, se presume el mezcal, el chocolate, pero donde nos matan a todas”, expresó.