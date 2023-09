AMLO dejará la economía “prendida de alfileres”

septiembre 13, 2023

Lamentablemente, la historia de nuestro México es cíclica.

Lo peor es que los dirigentes políticos no aprenden de experiencias anteriores y repiten y repiten los mismos errores que nos condenan a la mediocridad y a la pobreza.

Y es que hoy, como sucedió en 1994, tal y como lo hicieron Carlos Salinas de Gortari y su secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, en el ya muy próximo 2024 Andrés Manuel López Obrador y su titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, dejarán las finanzas y la economía nacionales “prendidas de alfileres”.

Basta con recorrer lo que ha sucedido en el país los últimos cinco años –gasto improductivo y sin control, desmantelamiento institucional, nula renovación de las fuentes de ingreso y una profunda desconfianza empresarial, entre otras variantes– y sumar a ello el catastrófico y electorero presupuesto de egresos gubernamentales para el próximo año para tener una idea de la catástrofe que se nos viene encima.

Tenemos enfrente el colosal incremento de la deuda pública de una Administración que, había dicho AMLO, no contrataría ningún empréstito. Y, como mucho de lo que dijo, faltó a su palabra… ¡y lo hizo al revés!

Los egresos del gobiernito cuatrotero para el siguiente año, lo que es peor, están orientados a incrementar la popularidad de López Obrador y, claro, de su ya destapada “corcholata” Claudia Sheinbaum con la evidente intencionalidad de que sea ella quien gane los comicios presidenciales del próximo 2 de junio.

Ahí está como ejemplo, entre muchos otros, el aumento del 25 por ciento a las pensiones de los adultos mayores.

Los grandes extractores de recursos presupuestales seguirán siendo los caprichos del tabasqueño: el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas, los aeropuertos en el sureste, los hoteles y todos los obsequios que, con todo y moño, les dio a los militares, ¿sus reales titiriteros?

Y si aquella que gane la Presidencia de la República para el próximo sexenio no se aplica en incrementar impuestos, restituir la seguridad jurídica para alentar las inversiones privadas y reorientar las que son públicas, el castillo de naipes cuatrotero se vendrá irremediablemente abajo.

Otra vez el desempleo se disparará…

… habrá más recortes presupuestales en todos los rubros…

… quebrarán miles de empresas de todos tamaños…

… millones perderán propiedades inmobiliarias, terrenos, hipotecas y autos, debido a que caerán en la insolvencia ante la pérdida de poder adquisitivo y el repunte de las tasas de interés.

El diablo está sentado en nuestra sala…

,,, por eso hay que evaluar bien a quién le daremos nuestro voto el año próximo.

¿A la “conservadora” Sheinbaum que anuncia continuidad y perpetuar más de lo mismo…

… o Xóchitl Gálvez quien quiere devolver al país lo que ya ha perdido?

Después…

¡Después será demasiado tarde!

¿No cree usted?

Marcelo: ¡A derruir el segundo piso de Claudia!

Acusada de esconder lo que los capitalinos gastamos en la construcción del mal hecho segundo piso del Periférico de CDMX…

… ahora la “corcholata” seleccionada avisa que, en caso de llegar a la Primera Magistratura, le pondrá un “segundo piso a la Cuarta Transformación”.

El despechado e indeciso Marcelo Ebrard, por su parte, ha notificado acciones con las que, como recurso desesperado, intentará derruir ese otro segundo piso de quien sigue siendo “favorita” y hoy ya es también la “favorecida”.

Ambos han programado giras por todo el territorio nacional… bueno, por las principales conurbaciones cuando menos, porque eso de pueblear sólo se le da a AMLO.

Marcelo irá pisándole los talones a Claudia.

Ella, bordará en torno a la unidad de los cuatroteros.

Él, destejará lo bordado acusando una fraudulenta selección de la precandidata.

Y así seguirán hasta que Ebrard lleve al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sus quejas y lamentos, luego de que una vez más lo batee la parcial Comisión de Honor y Justicia de Morena.

Todo terminará en la constitución de ooootro mini partido político, encabezado por el inconforme disidente, que tendremos que mantener los pagaimpuestos.

¿A ver con cuantos seguidores llega a esa meta, pues no son pocos los que por los titubeos del capitán ya están abandonando la embarcación ebrardista?

Y todo por el berrinche de un personaje a quien se suponía maduro.

Pero no.

Indicios

Una decisión más que sensata fue la que adoptó ya el zacatecano Ricardo Monreal de no contender por la jefatura del gobierno de CDMX. Como en la “encuestitis” para seleccionar a la candidata presidencial, en Morena los dados ya están cargados y no favorecen a quien no hace mucho dijo que “preferiría ser nada”, antes que perder la amistad de Andrés Manuel López Obrador. * * * En Tabasco, mientras tanto, los seguidores de Claudia Sheinbaum le están dando hasta con la cubeta a quienes apoyaban a Adán López. Estas escenas se repiten en varias entidades entre aquellos que se sienten triunfadores y quienes se ven derrotados. ¡Vaya que hará falta una operación cicatriz en un Movimiento que difícilmente puede calificarse todavía como partido político! * * * Cínica la confesión del mandatario sinaloense Rubén Rocha Moya: entregó dinero en efectivo –del erario, claro– a los menesterosos que “acarreó” a los eventos de Sheinbaum. Muchos más recursos públicos van a ser erogados de la misma bolsa ahora que la “destapada” inicie sus recorridos por toda la República. * * * ¿Y mientras, qué pasa en el Frente Amplio por México? Muchos tenemos la impresión de que Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano han dejado sola a Xóchitl Gálvez, con el pretexto de que aún no son los tiempos electorales, en tanto el oficialismo acapara reflectores. * * * A medida que se acerca el final del sexenio de López Obrador, las presiones estadounidenses sobre su gobierno se van a incrementar. El gobierno de Joseph Biden no enviará tropas a nuestro territorio, como acaba de declarar su embajador Ken Salazar… pero en el lado de enfrente, el de los republicanos las cosas están por verse. Así, la Coalición Política Conservadora México-Estados Unidos, que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil afines a Donald Trump, denunció que AMLO ha expresado su apertura a pactar con los cárteles de la droga por su “voluntad de defenderlos de la acción estadounidense” para llamarlos a cuentas. Ya no consideran a México un socio confiable. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

