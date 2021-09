AMLO desconfía de Rosa Icela

septiembre 24, 2021

* Una proyección hacia el 2024

Como convidados de piedra…

… sin pronunciar palabra alguna…

… prácticamente inmóviles…

… como estatuas…

… o “floreros” sobre la mesa…

… figuras de ornato, pues.

Ahí, a izquierda y derecha de quien fuera “florero” en Gobernación…

… y por orden presidencial es ahora presidenta del Senado…

… –porque AMLO se entromete en el Legislativo a cada rato–…

… el general secretario Luis Crescencio Sandoval González…

… el almirante secretario José Rafael Ojeda Durán…

… y el licenciado secretario Adán Augusto López.

Los tres miembros del gabinete presidencial con una misión…

… o, si usted gusta, con una alta encomienda:

… escoltar a la titular de Seguridad Ciudadana…

… Rosa Icela Rodríguez…

… en su comparecencia ante los senadores…

… para glosar –verbo antipático– …

… el enésimo Informe Presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Y si iban a estar ahí como Osorio Chong…

… “no más milando”…

… ¿qué necesidad había de distraer de sus encomiendas y…

… ejem, ejem…

… altas responsabilidades que la Patria reclama…

… a los secretarios de Gobernación…

… de la Defensa Nacional…

… y de la Marina Armada

… para sólo escoltar a la titular de Seguridad Ciudadana?

Triste papel…

… como convidados de piedra…

… sin pronunciar palabra alguna…

… prácticamente inmóviles…

… como estatuas…

… o “floreros” sobre la mesa…

… figuras de ornato, pues.

¿Será que AMLO no confía en Rosa Icela?

¿Será que le envió refuerzos por si desmayaba?

Sí, sí desconfía.

Y es que, en el fondo, López Obrador es un misógino mayúsculo.

No confía en las mujeres.

No les permite actuar solas.

También Sheinbaum goza de su desconfianza

Vea usted si no es así, con el caso de la “regenta” Claudia Sheinbaum.

En casi tres años, él no le ha dado un solo espacio de autonomía.

Todo lo que la pobre mujer dice, hace, anuncia y hasta omite es porque AMLO así quiere que diga, haga, anuncie y omita.

López Obrador es su sombra.

Su protector, pero también quien más daño le hace.

En toda la comarca es el único que la califica con las más altas notas.

Y el respetable ríe a carcajadas ante tal desatino.

Es el “caudillo” quien impulsa que ciertos diarios publiciten…

… que en un par de días las encuestas…

… le dan ¡diez puntos más! de popularidad…

… y nadie con dos dedos de sesos en la frente cree la patraña.

Desde Palacio Nacional la “regenta” recibe la orden…

… y la ejecuta, ¡faltaba más!:

… que no dejen dinero en las arcas a los alcaldes opositores que llegan…

… en cambio, no paguen a proveedores y herédenles deudas y más deudas…

… si los contribuyentes al erario sufren las consecuencias…

… allá ellos por haber votado en contra de Morena…

… ¡tengan para que se entretengan!…

… la gente no importa…

… sólo el poder…

… conservarlo…

… acrecentarlo.

Y ahora juguemos al divertido futurizar

Con esa misoginia de AMLO a rastras…

… imaginemos la mañana del primer día de octubre de 2024…

… cuando una radiante Claudia Sheinbaum…

… llegue a tomar posesión de la Presidencia de la República…

… en el Palacio de San Lázaro, sede del Congreso de la Unión.

Va escoltada por un nutrido cuerpo de entorchados militares…

… generales del Ejército y de la Fuerza Aérea…

… almirantes de la Marina Armada…

… generales de la Guardia Nacional.

Ella los ha presentado horas antes como miembros de su gabinete… … los que el “caudillo”, como su Jefe Máximo, le ha ordenado nombrar.

La sociedad, el pueblo, everybody sabe que tal no es verdad.

Es la Junta Militar con la que deberá gobernar.

La correa de transmisión entre “La Chingada” y Palacio Nacional.

Ella, igual que ahora…

… “florero”…

… calladita…

… como estatua…

… quienes ya se mueven…

… hablan…

… actúan…

… son los entorchados de la Junta Militar.

¿Cómo ve usted este ejercicio de imaginación?

Y reitero, sólo de imaginación.

Indicios

Y no, no es con frases que riman y que aspiran a inscribirse con letras de oro en los muros patrios como se conseguirá la pacificación del país. Tampoco con cifras y estadísticas la mayor parte alteradas o maquilladas. La tarea, si se emprende ahora, puede llevarnos varias generaciones que por supuesto al escribidor ya no le tocará atestiguar. Y esa asignatura pendiente es la enseñanza de valores cívicos y éticos a los niños que ahora están inscritos en el kínder y en los primeros años de la (mal) llamada "educación" primaria. Aún estamos a tiempo. + + + Y en la comparecencia antes multicitada quien se llevó rabo y orejas fue la senadora Lilly Téllez. Se convirtió en portavoz de una sociedad agraviada por partida doble: por los delincuentes, sí, pero también por quienes equivocadamente se hacen llamar "autoridades". Ahora, lamentablemente, estamos atrapados y sin salida. + + + Tantas veces gritó Alejandro Gertz que ahí venía el lobo, que ahora que llegó nadie le cree. Y es que, aunque al parecer sí hay delitos qué perseguir por haber sido cometidos entre algunos de los académicos a los que ahora acusa, la suposición generalizada es que se trata de una vendetta personal. Así, el señor fiscal general ya no le es funcional a nadie, sobre todo a la justicia.