“AMLO dio lección de civilidad política a gobierno de Veracruz”: Fernando Yunes

septiembre 27, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, consideró que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio una lección de civilidad política al gobierno de Veracruz al invitar al edil al evento que tuvo lugar en el Museo Naval de la ciudad de Veracruz.

Sostuvo que mientras el gobierno del estado ha marginado a las autoridades municipales de todos los eventos y actividades que realizar en la ciudad, el presidente ha mostrado apertura para colaborar juntos para el beneficio de la ciudadanía.

“Siempre he dicho y he sido muy claro en que estoy en mi disposición de trabajar con el gobierno del estado y federal para beneficio de veracruz, si no hemos ido a los eventos del estado es porque no nos han invitado, hoy el presidente dio un ejemplo de civilidad política a varios funcionarios de gobierno del estado”, dijo.

Sostuvo que este martes estará en una reunión con el secretario de finanzas del estado en donde se analizará la reestructuración de la bursatilización.