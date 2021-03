AMLO es cobarde, cínico y sinvergüenza: Fernández de Cevallos

marzo 12, 2021

Ciudad de México. Diego Fernández de Cevallos, quien alguna vez fuera candidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional, calificó al presidente López Obrador como “un mentiroso, cobarde, cínico y un embaucador”, además, hizo un llamado a la población para que “abran los ojos”.

“El jefe Diego”, como es conocido, regresó recientemente a la esfera pública, según él, por insistencia familiar, aunque reveló que su objetivo es lograr que hombres y mujeres jóvenes incursionen en la vida política del país, para que exista un cambio generacional en la misma.

Por otro lado, también aseguró que no competirá por ningún puesto de elección popular, y afirmó que no le importaron los comentarios que López Obrador hizo de él durante la conferencia mañanera.

“Lo que diga el presidente de mí no me importa, me preocuparía un elogio, un reconocimiento. Eso sí me ofendería viniendo de él”, dijo en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.

Además, aprovechó para pedir a la población un cambio en la mentalidad, para poder conseguir un país de instituciones y leyes, en el que no gobierne un “un patán, un sinvergüenza, un embaucador” como, dijo, es López Obrador.

Por último, Fernández de Cevallos dijo que no tiene la intención de ir en contra del gobierno de López Obrador, pero que espera crear conciencia para el México que viene después de AMLO.