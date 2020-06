AMLO expone a los mexicanos con sus decisiones: Romero Hicks

junio 1, 2020

Redacción/Xalapa.- Después de que la oposición en San Lázaro recriminara la decisión del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador de regresar a sus giras por todo el país, el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks platicó para En Contacto sobre la terrible decisión que esto representa.

“Espero poder decir buen día pero lamentablemente no lo es… hay muchísimos costos en la decisión del presidente con esta acción irresponsable e imprudente; por ejemplo usan 8 suburban privados para trasladarlo, se hace uso de fuerza armada, helicópteros… entonces el presidente se contradice, niega que haya el problema, expone a las personas y sabemos que este virus es muy contagioso”, declaró.

Romero Hicks aseguró que esta administración ha tenido 10 errores en el tratado de la pandemia; “primero actuaron tarde, luego se han contradecido con los datos, tercero debilitaron el sistema de salud, cuarto no siguieron recomendaciones de expertos internacionales, quinto dicen que domaron la pandemia cuando no es así, sexto, la nueva normalidad la hacen en el peor momento de los contagios, siete, no hay información clara sobre el virus, ocho, también el vocero ha sido promovido políticamente, noveno no hay plan de reactivación económica y finalmente a los gobiernos municipales y estatales los dejaron solos”.

El coordinador del grupo parlamentario recriminó las acciones del presidente y reprochó que no solo en el tema del Covid-19 se ha mostrado “necio” sino en casi cualquier tema de la situación mexicana.

“El presidente está alejado de la realidad, no lee, no se informa, no escucha… él cree que porque ya decidió que desapareció la corrupción sí es así, pero la realidad muestra otros datos… él siempre concluye que quien está con él está bien y quien no está mal”, finalizó.