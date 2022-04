AMLO felicita a ministros y a todos los mexicanos

abril 8, 2022

Redacción/Xalapa. “Ayer fue un buen día para la nación, debemos felicitarnos todos los mexicanos. Estoy más tranquilo, porque ya con lo de ayer salvamos a la Comisión Federal de Electricidad y garantizamos que no aumente el precio de la luz.”

Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador tras considerar histórica y patriota la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien determinó la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.

El primer mandatario dijo que dicha decisión representa un triunfo porque se reparó el daño y se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos en las tarifas de luz.

Explicó que las hidroeléctricas trabajarán con todas sus turbinas y de inmediato pasarán de tres a 10 por ciento de la generación de la energía eléctrica que se produce en el país, para alcanzar 20 por ciento una vez concluido el plan de modernización.

Destacó que, en otros tiempos, los ministros habrían votado de forma unánime, pero hoy existen libertades, lo que muestra que vivimos en un verdadero Estado de derecho, y reveló que ayer se resistieron fuertes presiones de todo tipo en el Poder Judicial por parte de grupos de intereses creados:

“Afortunadamente hay abogados que defienden al pueblo, a los consumidores, el interés público. Felicitaciones a los ministros, ministras de la Suprema Corte.”

Añadió que la resolución del máximo tribunal del país deja automáticamente improcedentes los más importantes amparos interpuestos, y dijo que la decisión de la SCJN confirma que no existen afectaciones al T-MEC.

En ese contexto, se refirió a la relación con el gobierno de Estados Unidos:

“Es como lo plantea en su texto el embajador Ken Salazar, con todo respeto: podemos discrepar de manera respetuosa. Y él habla de que puede haber acciones de tipo jurídico. Nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre. No hay ninguna violación a ningún tratado.”

Ante la próxima votación de la reforma eléctrica que previó para la próxima semana, el presidente reiteró el consejo a los legisladores para que se asuman como representantes del pueblo o podrían exhibirse como traidores a la patria, aunque con la decisión de la SCJN se cuenta ya con la protección básica.

No obstante, debido al gran interés que existe por el control del litio, advirtió a los grupos de intereses creados que no se hagan ilusiones porque no podrán disponer de este mineral estratégico, y anunció:

“Si se llevara a cabo una traición, tenemos el recurso de la reforma a la Ley Minera, que no necesita de dos terceras partes, es mayoría simple y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación, de los mexicanos.”

Tras afirmar que en México estamos inaugurando una nueva etapa democrática, recordó a los empresarios que no hay nada que temer, ya que los cambios constitucionales pretenden poner orden y es lo que conviene a todos.

“Fue un buen día: estoy feliz, feliz, feliz.”

La resolución de la SCJN

El pleno de la SCJN declaró totalmente improcedente la pretensión de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica planteada por un grupo de senadores de la República.

Los ministros también rechazaron el argumento de los senadores en el sentido de que la reforma es violatoria del T-MEC y otros tratados de libre comercio.

Lo anterior quiere decir que la reforma del 9 de marzo del año pasado sigue vigente en sus términos y debe ser aplicada por las autoridades competentes.

Los pronunciamientos establecidos por la SCJN a favor de la constitucionalidad de la reforma deben ser tomados en consideración por los jueces de distrito y los tribunales colegiados que tienen a su cargo los amparos promovidos por las empresas privadas. El presidente de la SCJN dictará un acuerdo en ese sentido.

Es importante resaltar que nuestro máximo tribunal fue claro y preciso al declarar la constitucionalidad de diversos artículos con las siguientes consecuencias favorables para el Estado y para la Comisión Federal de Electricidad (CFE):• CFE integra centrales eléctricas que fueron dadas de baja, así como centrales eléctricas recientemente construidas o que se construyan en un futuro.