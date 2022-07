AMLO insiste en que México saldrá avante tras consultas por capítulo energético del T-MEC

julio 23, 2022

Carlos Guzmán | Enviado Rosamorada, Nayarit. El presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador insistió que el Gobierno de México mantendrá la defensa de la industria petrolera y eléctrica nacional.

Esto, ante las consultas que solicitaron Estados Unidos y Canadá en función del Tratado de Libre Comercio (T-MEC), mismas de las que confió nuestro país saldrá avante.

“Nosotros no vamos a dar un paso atrás. México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero. (…) Por eso vamos a defender nuestros derechos. Le agradecemos mucho al presidente Biden; (…) siempre me dice, cuando hablamos, que el trato entre nosotros se debe dar siempre con un pie de igualdad; entonces, eso es lo que voy a hacer valer: la soberanía de México, la independencia de México y vamos a seguir adelante”, puntualizó.

Argumentó que la gasolina en México es más económica que en Estados Unidos gracias al esfuerzo de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a las políticas de rescate de la industria energética impulsadas por esta administración.