AMLO me ofreció la candidatura al gobierno de Sonora: Lilly Téllez

octubre 9, 2024

Lilly Téllez, senadora del PAN, volvió a “chocar” con Morena en la sesión ordinaria de la Cámara Alta, luego de que criticó a los invitados internacionales en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, así como la estrategia de seguridad.

Todo ocurrió durante la ratificación de Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores.

Tras las críticas de la panista, la senadora de Morena, Yeidckol Polevnsky, respondió a Lilly Téllez y le cuestionó al PAN por “recoger lo peor que Morena no quiso”.

“Yo tengo amigos y amigas en el PAN y creo que merece mucho respeto, pero ¿por qué recogen cascajo?, ¿Por qué recogen lo peor que Morena no quiso? Los dejó traumados tal vez porque mi presidente López Obrador nunca le dio cita y la dejó para un caso psiquiátrico… No traten de decir mentiras. Actrices frustradas, no vengan a engañar al pueblo de México”, dijo.

La senadora de Morena defendió que han sido los gobiernos de los presidentes de la 4T, los que han tenido el mayor número de representantes del más alto nivel internacional en tomas de protestas y presentó una tabla comparativa desde el sexenio de Vicente Fox hasta los asistentes con Sheinbaum.

Esto provocó la reacción de Téllez, quien de inmediato aseguró que nadie la echó de Morena, pues fue ella quien decidió irse. Incluso fue más allá y reveló que fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien le ofreció la candidatura de Sonora, pero ella no la aceptó.

“Solo aclarar que fui yo quien dejó a la bancada de Morena, que fui yo quien los aventó; y a una semana de haber dejado a la bancada de Morena, el presidente López Obrador me mandó a ofrecer la candidatura al gobierno de Sonora y no la acepté. Le mandé decir a AMLO que no la quería, porque yo no quería nada que tuviera que ver con Morena”, dijo.

Además arremetió en contra de Yeidckol Polevnsky, a quien llamó “senadora comunista que adora al régimen que atenta contra los derechos humanos de Cuba y de Venezuela”.