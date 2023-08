AMLO no se burló del caso de los jóvenes de Lagos de Moreno: Azul Alzaga

AMLO no se burló del caso de los jóvenes de Lagos de Moreno: Azul Alzaga

agosto 17, 2023

Redacción/Xalapa. La periodista, Azul Alzaga, en entrevista para En Contacto, explicó sobre la broma que realizó el presidente en una de sus mañaneras, dondé se le acusó de no tomarle importancia al caso de la desaparición de jóvenes en Lagos de Moreno.

La periodista dijo que el presidente no respondió a lo que le estaban preguntando los periodistas, lo que pasó es que en realidad no escuchó, ya que la conferencia había terminado, asimismo descalificó el comportamiento de los medios de comunicación al decir que no tomó importancia a dicha pregunta.