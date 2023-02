AMLO ofrece asilo y nacionalidad a exiliados de Nicaragua

febrero 22, 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo y la nacionalidad mexicana a los exiliados de Nicaragua, por el Gobierno de Daniel Ortega, quien que lleva 15 años en el poder de forma consecutiva; pero en sigilo y sin afectar la política y soberanía de ese país.

“Ha habido personas de Nicaragua que han pedido estar en México; me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard), y me consultó, y la instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas. Asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran, y también coincido en que la nacionalidad no se puede perder por decreto”, afirmó.

Este miércoles, el mandatario federal reveló que el pasado el 1 de diciembre envió una carta a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, para manifestarle su preocupación por los presos políticos, en particular por Dora María Téllez, cuyo estado de salud es delicado.

López Obrador insistió en que la posición de México frente al conflicto nicaragüense es de respeto y a favor de que las partes que se enfrentan dialoguen para que encuentren una solución. Además, aseguró que se mantienen las relaciones con el Gobierno de Daniel Ortega.

“Es posible dialogar, todos dialogan, hasta con los más acérrimos enemigos. Nosotros estamos planteando diálogo en el caso de la guerra de Rusia con Ucrania, lo planteé hace seis meses y lo voy a seguir planteando, no se puede mantener una guerra es lo más irracional que existe y tiene que buscarse una salida”, dijo.

Se le insistió en su opinión sobre el régimen de Daniel Ortega, que ha exiliado al escritor Sergio Ramírez y ha violado derechos humanos de la oposición, López Obrador evitó pronunciar algún calificativo y dijo que esas dudas se resolverían con la carta.

En la misiva, el presidente López Obrador pedía al presidente de Nicaragua abrir la posibilidad para que Dora María Téllez fuera asilada en México, a fin de que reciba la atención médica necesaria. “Este planteamiento responde a razones humanitarias. Reitero: no nos mueve otro interés más que la hermandad”, dice la carta.

Esta semana, varios ex presidentes de España y Latinoamérica manifestaron su preocupación por el silencio de la región por lo que acontece en Nicaragua, luego de que Daniel Ortega declarara como “traidores a la patria” a 94 opositores y críticos de su administración, a quienes incluso ordenó quitarles su nacionalidad y confiscarles sus bienes inmuebles.