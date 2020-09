AMLO pide al INE prepararse para consulta de juicio a expresidentes

septiembre 2, 2020

Carlos Guzmán/CDMX.- Al tiempo de pedirle al Instituto Nacional Electoral, INE, “que se vaya preparando” para efectuar la consulta para enjuiciar a lo expresidentes de agosto de 2021 y la pregunta para probar la misma.

A semana y media de terminar el plazo para promoverla, Obrador manifestó que si hay recursos económicos para ello, mismos que están ahí, remarcó.

Con esto, indicó, se da pie a que la población pueda opinar en este tema, mismo que consideró de vital importancia.

También no descartó la posibilidad de ser el mismo quien la promueva de no conseguirse las formas suficientes o de no haberlo el Legislativo.