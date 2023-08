AMLO recrimina al TEPJF que no reconsidere sanción, pese a reconocer tergiversación de sus declaraciones

agosto 9, 2023

Pide aplicar mismo rasero cuando hay violencia política en su contra

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En el segundo día continuo al referirse a la sanción que le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por hablar de Xóchitl Gálvez y revelar ingresos de sus empresas, esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recriminó al organismo del Poder Judicial no reconsiderar pese a reconocer que “son inexactas las declaraciones que le atribuyen.

“Cómo es posible que no recapaciten si ayer reconocieron que la transcripción de mis declaraciones por las que emitieron la sanción no eran exactas como lo he asegurado”. Indicó.

También les recordó apoyado por su vocero, Jesús Ramírez, que la redacción del texto con sus supuestas declaraciones motivó de la sanción, las hizo la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Claudia Zavala.

López Obrador también llamó a los magistrados del TEPJF medir con el mismo rasero cuando a él se le acusa de violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez cuando sus opositores lo insultan.

“Sería bueno que también midieran igual cuando algunos de estos opositores me insulta, ¿qué ahí ni hay violencia política en mi contra?, ¿solo aplica para ella?», cuestionó.