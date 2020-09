AMLO reitera importancia que ha tenido Bienestar en Veracruz

septiembre 27, 2020

Carlos Guzmán/Veracruz.- “Vamos hacia adelante en la transformación de México, hacia una patria nueva; que se olviden del antiguo régimen de injusticias y de privilegios”.

Este fue el mensaje que esta mañana expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a la capital de Veracruz para evaluar los avances de los Programas Integrales de Bienestar.

En esta entidad, informó, un millón 838 mil 993 de personas son beneficiarias de los apoyos, lo que representa el 60 por ciento de los hogares.

“Para llegar al propósito de que sea cuando menos el 70 por ciento de los hogares ya vamos avanzando. He dicho que primero los de abajo, primero los pobres (…) la justicia es dar más a quien tiene menos”, expresó.

Sostuvo que esta concepción ha servido para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, así como la crisis económica derivada de la epidemia de COVID-19.

El jefe del Ejecutivo dio a conocer que mil 123 mujeres y hombres del municipio de Veracruz están contratados en Jóvenes Construyendo el Futuro y en todo el estado ya suman 55 mil 629 aprendices.

Agregó que tienen becas 29 mil 911 universitarios, 262 mil 539 estudiantes de bachillerato y 302 mil 445 alumnos de educación básica provenientes de familias pobres.

En el estado hay ocho Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y 6 mil 145 escuelas de educación básica reciben de manera directa presupuesto para el mantenimiento de planteles escolares.

El mandatario constató los resultados en la entrega de pensiones a adultos mayores y niñas y niños con discapacidad, así como las becas a hijas e hijos de madres trabajadoras, los cuales se entregaron por adelantado hasta octubre con el objetivo de fortalecer la economía popular e impulsar el consumo interno.

“Se trata de tres programas de muchos otros que se están aplicando en el país desde hace cerca de dos años, programas que nunca se habían llevado a la práctica, nunca se habían realizado en el país, nunca se habían destinado tantos recursos ni tanto presupuesto para apoyar a los más pobres, a los más necesitados de México”, enfatizó.

Además, 111 mil pequeños empresarios recibieron créditos a la palabra con 4.25 por ciento de interés anual. La inversión en Veracruz para esta acción es de 3 mil millones de pesos en cinco meses.

“Ningún banco y nunca en la historia se habían entregado tantos créditos para pequeños empresarios como ahora”, aseveró.

Expuso que 663 mil 303 adultos mayores y 73 mil 87 menores con discapacidad tienen pensión. Además, 5 mil 72 niñas y niños de estancias infantiles tienen becas.

En materia de apoyos para la producción, el presidente reportó que en Veracruz reciben apoyos 25 mil 320 pescadores y 198 mil 264 ejidatarios, incluidos productores cañeros.

Asimismo, se pagan precios de garantía por productos básicos y el Programa Sembrando Vida durará todo el sexenio para cultivar más de 168 mil hectáreas de árboles frutales y maderables, lo que hasta este día ha generado 67 mil 348 empleos.

El mandatario anunció que habrá 180 sucursales del Banco del Bienestar y dijo que continuará el programa de reconstrucción tras los sismos de 2017.

De manera paralela, a través del Programa de Mejoramiento Urbano, se ejecutarán 21 mil 571 acciones de vivienda y rehabilitación de espacios públicos con un presupuesto de mil 221 millones de pesos.

El presidente resaltó que está disminuyendo la incidencia delictiva en Veracruz; los secuestros, por ejemplo, se redujeron en un 50 por ciento.

“Ya no se permite el contubernio, no hay impunidad. Una cosa es la delincuencia y otra la autoridad. Ya no hay servidores públicos que estén al servicio de los grupos de la delincuencia organizada”, remarcó.