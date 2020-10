AMLO reitera que no reforzará su seguridad

octubre 26, 2020

Carlos Guzmán/CDMX. Ante la ruptura del cerco de seguridad que se verificó este domingo en Nuevo Laredo, el presiente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que no habrá de reforzarlo. “La gente me cuida y el que nada debe no tiene más que tener”, expresó.

Ayer, a su llegada a Nuevo Laredo, El grupo de ayudantía del presidente fue rebasado por momentos por los manifestantes, sin embargo no pasó a mayores. También, a su salida del lugar se generó el mismo problema, también sin consecuencias.