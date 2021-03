AMLO sale en defensa de Epigmenio Ibarra

marzo 19, 2021

Ciudad de México. Después de la noticia que ha circulado en las últimas horas acerca del supuesto apoyo económico de 150 millones de pesos a Epigmenio Ibarra por parte del Gobierno Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que esto puede ser cierto.

Aunque lo anterior lo dijo en tono de burla, dijo que la nota la había sacado un periodista “muy objetivo, muy profesional, muy independiente, una gente honesta, íntegra, Loret de Mola” con el objetivo de afectar su gobierno.

Sin embargo, tras ello, afirmó que “Epigmenio es un periodista honesto, no es chayotero” y que en su gobierno no apoyan ni dan créditos a periodistas para que hablen bien de ellos, que no reparten chayote.

Además, resaltó que el productor de narco series puede tener muy molestos a los de la “mafia del poder” y a sus voceros porque es “muy crítico” y le llama al pan, pan y al vino, vino.

El productor de televisión Epigmenio Ibarra, habría recibido un préstamo de 150 millones de pesos por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) a mediados del 2020.

De acuerdo con una del periodista Carlos Loret de Mola la entrega del crédito coincide con el anuncio de la construcción de dos nuevos foros de grabación de Argos, los cuales abarcan mil 200 metros cuadrados cada uno en los estudios “Gabriel García Márquez”, ubicados en Tlalnepantla, Estado de México.

El periodista destaca que en su momento, en plena pandemia de coronavirus, el presidente dijo que los empresarios no podrían acceder a rescates y créditos, situación que no ocurrió de esta manera en este caso.

Basado en los documentos que obtuvo, presuntamente la productora Argos Comunicación, empresa de la que Ibarra es dueño y director general, accedió a dicho préstamo en dos partes.

La primera, el “Tramo A”, correspondiente a 100 millones de pesos, y el “Tramo B”, de 50 millones de pesos restantes, de acuerdo al contrato firmado el 16 de junio de 2020 por la compañía y el banco gubernamental. El crédito debe ser saldado en 2024, año en que el presidente López Obrador termina su mandato.

Cabe recordar que ya hace algunos meses el portal MEquis presentó una investigación que reveló que el documentalista se vio beneficiado con condonaciones de impuestos de más de siete millones de pesos de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia.