AMLO tiene una sed insaciable de poder, ojalá madure: Diputado PAN

junio 22, 2020

Redacción/Xalapa.- El diputado federal Juan Carlos Romero Hicks conversó sobre el pleito que se generó por la desaparición de organismos autónomos como la Conapred la semana pasada por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Iniciamos otra semana con bastante incertidumbre… muy preocupados porque incrementa el problema de salud pública, la inseguridad y la economía, estamos en una era de hielo que no pudimos prever… como una guerra mundial y estamos en el mismo lado, pero muchos no se dan cuenta”, lamentó.

“Nuestro congreso debería estar concentrado en el caso de la pandemia… el presidente no está concentrado en eso, cada día amanecemos con la preocupación de qué va a inventar en su conferencia matutina… ojalá madure y se dé cuenta que necesitamos un jefe de Estado… pero se la vive descalificando, dividiendo y señalando”.

Hicks recapitula que los organismos autónomos sirven para tener un contrapeso en el gobierno y lamenta que ahora el Federal se ensañe con ellos, “son para poder tener independencia y por eso a lo largo del tiempo se han creado el Banco de México, La CNDH, la Conapred… el presidente ni siquiera pudo contestar para qué sirve este órgano… esta descomposición no nos ayuda, necesitamos un gobierno sensible a la población”, criticó.

Finalmente aseguró que ya no esperan ningún soporte por parte de Obrador y deberán trabajar por su propia cuenta. “El presidente desprecia todo lo que no pueda controlar, tiene una sed insaciable de poder y no admite personas que piensan de manera diferente… la semana pasada empezó descalificando a los gobernadores que se reunieron en Guanajuato… lo que tenemos que hacer es enfocarnos nosotros… porque nuestro presidente se la vive inventando enemigos en lugar de atender los problemas del país”.