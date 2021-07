AMLO votará en contra de juicio a ex presidentes

julio 30, 2021

Ciudad de México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que sí participará en la consulta popular del próximo 1 de agosto, en donde se definirá si habrá juicio o no a sus antecesores. AMLO destacó que su voto será en contra, pero es importante promover el ejercicio de participación ciudadana.

Al ser cuestionado debido a que su gira de este fin de semana contempla viajes a los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit, de manera pública, sin embargo, debido a la realización de la consulta popular del domingo, se tienen previstos eventos privados.

Al planteársele que no participar en el ejercicio ciudadano incentivaría a que la gente no salga a votar el próximo domingo, AMLO señaló: “Yo llamó a que participen, es un asunto de cada quién, llamo a que la gente participe en la consulta porque se trata de hacer realidad, de convertir en un hábito la democracia participativa”.

Destacó que buscará una casilla para votar en Nayarit. “Hay que ir a votar en la consulta, quienes están llamando a no participar pues no son demócratas, o solo son demócratas cuando les conviene… Si se va a llevar a cabo la consulta hay que participar todos, tenemos que ir a participar. Yo voy a estar recorriendo caminos en Nayarit, en la sierra, si hay una casilla y me voy, aquí tengo mi credencial en mi cartera, entonces sí, ya expresé que yo voy a votar en contra”.