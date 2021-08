AMLO y sus periquillos sarnientos

agosto 4, 2021

Fraudes cibernéticos

La más destacada es su pupila Claudia Sheinbaum.

No tarda casi nada en copiar y repetir, casi textualmente, lo que un par de horas antes haya dicho su maestro.

Nada hay original en sus conferencias cotidianas.

Así que, si te perdiste la “mañanera” de Palacio Nacional, puedes sintonizar la matiné del Viejo Palacio del Ayuntamiento capitalino y quedarás debidamente desinformado y desorientado.

Y aunque a veces desentona, Mario Delgado no canta tan mal las rancheras.

También repite y repite lo que el primer morenista del país farfulla en sus conferencias de redes sociales, que no de prensa.

Y, tras ellos, tras “ambos dos”, el coro de cobracheques en San Lázaro.

Diputados, les dicen.

La misma tonada.

El mismo sonsonete.

Letra y música: Andrés Manuel López Obrador.

“♪ Contra el INE ♫” ya es un cover

Número uno en el hit parade de esta semana son las ya muy trilladas cantaletas en contra del INE y los medios. Es un cover.

¡Ya Chole!

¡Ya están muy cantadas!

¡Las hemos escuchado en todos los tonos!

¡Y ya las aprendimos “de memoria”!

¡Ya hasta aburren!

¡Y de tanto repetir y reiterar llega el hastío!

¡Ya tenemos casi tres años con el mismo repertorio!

Que Lawrence de Córdova y Ciro Murayama “no tenían entusiasmo por la consulta y por la democracia” es la única novedad de la opereta en la que, gustosa, también participó la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller en el papel de extraviada, pues no encontraba donde era que tenía que dar el “sí” y rechazar el “no”.

¡Ya Chole!

¡Ya aburren!

¿No cree usted?

Por un nuevo Pacto Fiscal

Ojo señor secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Esta puede ser la última llamada.

No nos merecemos que desde el “gobiernito” anden mareando a la perdiz, distrayendo con debates falsos los verdaderos motivos del desgajamiento del país, empezando por la Federación. En el centro del conflicto, no hay ni un objetivo electorero, ni la presunción de los gobiernos estatales con una capacidad recaudatoria que le ha sido escamoteada.

El centro del debate hay que verlo en la desesperación de los sectores productivos por la falta de apoyo del gobierno federal a sus necesidades y el abandono secular a los estados con mendrugos de participaciones que cada vez son más insuficientes, sin que se les ponga coto. La gente ya no aguanta.

La presión es simplemente de subsistencia. El amago a la Federación es real, cuando se observa que sin el empuje tributario de los sectores productivos de esos diez estados, nadie tiene la capacidad para sobrevivir. Independientemente que al contar con más de la mitad del padrón electoral, son el fiel de la balanza para cualquier intento reeleccionista.‎

Son las dos tenazas de la pinza. Podrá llamárseles traidores a la patria, descastados, indolentes, rejegos, lo que se quiera, la realidad es que estamos frente a una amenaza que aparte de ser dura, es contundente. Saben lo que representan para la permanencia de un estado de cosas que a nadie conviene. De no atenderlo a tiempo, puede desbordarse.

Tienen con qué, tienen demasiados motivos para saber para qué. Los argumentos –más bien argucias–que se han vertido para sobajarlos, para ridiculizarlos, para minimizarlos, son baladíes y altamente peligrosos. No tienen derecho a denigrarlos con zarandajas que no alcanzan el tono que se requiere para abordar esa cuestión. Les queda grande la yegua.

El asunto va para convertirse en un dolor de cabeza de la mayor envergadura. Si los diez estados, más los que todavía pueden sumarse, abandonan el Pacto Federal fiscal hecho a la medida del gobierno central, las consecuencias serían en sí impredecibles.

Indicios

Datos de Mel Murialdo provenientes de un estudio muy preciso sobre fraudes en el ciberespacio: “El mayor robo cibernético registrado en México fue en mayo de 2018 en donde individuos organizados lograron extraer 300 millones de pesos de 10 instituciones financieras a través de ventanillas bancarias. Hasta ahora no se han registrado detenciones. Lo único que se sabe es que el dinero se envió a 836 cuentas diferentes en 10 instituciones de crédito. Se dice que para que el robo sea un éxito hubo empleados de todos los niveles involucrados. Los delincuentes aprovecharon la vulnerabilidad del sistema de seguridad para introducir un software malicioso que generaba órdenes de transferencia a través de SPEI a cuentas creadas con el fin de recaudar y robar todo el dinero en diferentes cuentas simultáneas abiertas en 97 puntos de México. Podríamos decir que el mundo de la tecnología siempre tendrá su punto débil, ya que grandes potencias mundiales han sufrido de estos ataques y hasta el día de hoy no tienen culpables; no obstante, ante el marcado y constante avance de los delitos y estafas en internet, la importancia de prevenir en épocas de Coronavirus no se limita sólo al área de la salud.” Mel Murialdo también aconseja protegerse de esos fraudes cibernéticos que se dan a través de una computadora conectada a internet. El delincuente acude con herramientas tecnológicas para acceder o vulnerar cualquier sistema de contraseñas y seguridad. No todo es espionaje, pues.