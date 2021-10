Amor por el prójimo y perdón deben complementarse en el amor a Dios

octubre 31, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. El amor por el prójimo y el perdón deben ser los valores más importantes para la comunidad cristiana, consideró el párroco de la Iglesia Catedral Metropolitana de Xalapa, Roberto Reyes Anaya.

En la homilía de este domingo, señaló que el amor a Dios sobre todas las cosas siempre se verá reflejado en el amor a los demás. “Jesús ha dicho en varias ocasiones, amar a los enemigos y orar por quienes les calumnien y persiguen, se les ha dicho persona hasta siete veces, yo les digo perdonen 70 veces 7; es decir siempre”.

El párroco consideró que ambos mandamientos se complementan y se resumen en el amor a Dios sobre todas las cosas, además es importante que se ame al prójimo debe haber un amor propio en primer momento.

“Si el amor hacia nosotros está distorsionado, de la misma manera amaremos al otro, dirá la palabra de Dios, nadie puede dar aquello que no tiene, recordemos que ese amor al prójimo implicaba tratar al otro como quisieras que te tratara, no hacer al otro lo que no quieras que te hagan, que también serán enseñanzas de Jesús”.