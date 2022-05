Amotac denuncia «extorsión» de elementos de la SSP

mayo 20, 2022

Isabel Ortega/Xalapa. Valentín Romero Trujillo, delegado y consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), denunció que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública están extralimitándose en sus funciones y han retenido unidades, sin tener atribuciones.

Explicó que son víctimas de “extorsión” en las carreteras del Estado, la semana pasada les retuvieron una unidad y se inició el proceso de revocación de la concesión sin tener elementos.

“Ayer le pidieron 20 mil pesos al dueño de la unidad y como no se los dio, lo consignaron. Eso es un robo, es extorsión”, reprochó.

Al reunirse con autoridades de tránsito del estado, les confirmaron que llos elementos de la SSP no tiene atribuciones para detenerlos en tramos federales, para infraccionarlos., “me están diciendo que no están facultades, estamos recibiendo abusos de las autoridades, y los compañeros ya no aguantan.

“Estamos ya hartos del abuso que tenemos de parte de las autoridades del estado transporte del estado (…) aquí parece que Serguridad Pública y la Fiscalía está trabajando en equipo, porque si la Fiscalía saben que no les compete, no tienen por qué consignarlo”.

El líder de la Amotac exigió una reunión con el gobernador de lo que está perjudicando a los permisionarios, que le ponga orden, porque el actuar de los policías se está saliendo de control

Explicó que por el arrastre de un Torton o un tráiler cobran hasta 100 mil pesos, por lo que han optado en dejar sus unidades por la falta de dinero para sacarlos del corralón.