Amplía MC denuncia contra Gatell por supuesta negligencia en no implementación a tiempo de semáforo rojo en la CDMX

enero 15, 2021

Carlos Guzmán/CDMX. Esta tarde, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda junto al secretario nacional, Jorge Álvarez Máynez, presentaron una ampliación de denuncia contra el Subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López-Gatell, ante la Secretaría de la Función Pública, por modificar de manera deliberada los datos epidemiológicos para impedir que se decretará el semáforo rojo en la Ciudad de México a principios de diciembre de 2020, ocasionando que la capital excediera el peor escenario de hospitalizados hasta el día de hoy.

La denuncia recapitula que fue violado el “Lineamiento para la Estimación de Riesgos del Semáforo por Regiones COVID-19”, publicado el 14 de agosto de 2020 por la Secretaría de Salud, en el que estipula, entre otras cosas: el rango de los indicadores, la metodología, así como las consideraciones generales para el cálculo de los indicadores de riesgo epidémico.

El incumplimiento de dichos parámetros por parte del Subsecretario y la jefa de jefa de gobierno, al tergiversar el cálculo de riesgo epidemiológico y el número de camas con ventilador disponibles en la capital, para continuar en semáforo naranja al límite en la capital los primeros días de diciembre, es un acto que debe ser investigado por las autoridades correspondientes y no puede quedar impune. Prueba de los hechos deliberados, fue la investigación publicada el pasado 21 de diciembre por el diario The New York Times, que da cuenta de cómo modificaron los indicadores ambos funcionarios.

Consciente de que la realidad en la capital había superado el umbral de las cifras oficiales, con su decisión el Subsecretario expuso a millones de habitantes de la zona metropolitana y la capacidad de su sistema de salud. Como resultado del retraso en el semáforo rojo, más del 85 por ciento de las camas de hospital en la capital estaban ocupadas el fin de semana que se decretó la alerta, según datos federales, frente al 66 por ciento cuando el gobierno decidió retrasar el confinamiento a principios de diciembre.

Desde Movimiento Ciudadano señalamos que la actuación de diversos servidores públicos, incluido el Subsecretario de Salud, podría devenir en un indebido ejercicio de funciones públicas, al haberlo hecho en perjuicio de los derechos de las personas, en el caso concreto, del derecho a la salud, consagrado en nuestra Constitución, y al no hacerlo bajo los principios de disciplina, objetividad, profesionalismo, honradez, imparcialidad, integridad, eficacia y eficiencia, como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Bajo estos principios rectores, mismos que el Subsecretario no ha cumplido, faltando a su labor como profesional de la medicina, y ocasionando severas consecuencias en la salud y vida de las personas que habitan en la zona metropolitana, y que han sido afectadas por el brote de coronavirus SARS-CoV-2 causante de Covid-19, exigimos que se investigue y sancione esta falta de responsabilidad y servicio público, como responsable de la estrategia del combate a la pandemia.

Para dar seguimiento a la denuncia presentada el pasado julio de 2020 por el Coordinador Nacional y el Secretario general, solicitamos que se anexe la nueva evidencia de denuncia al expediente DGDI/DD/CC/310/3519/2020 de la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad, Unidad de Denuncias e Investigaciones, Dirección General de Denuncias e Investigaciones, de la Secretaría de la Función Pública, para que se sume a la investigación que se encuentra en curso, a fin de sancionar al denunciado a través de las autoridades competentes. Indicó el partido político.