Ampliaciones de horarios en escuelas dependerá de los padres de familia: Huerta

mayo 16, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. El delegado de los Programas para el Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que dependerá de los padres de familia de las 5 mil 634 escuelas que serán beneficiadas con el programa de “La Escuela es Nuestra” en la entidad, decidir si parte de los recursos se destinarán a la ampliación de horario y entrega de alimentos a los estudiantes, como sustitución de las escuelas de tiempo completo.

Señaló que se estarán trabajando las asambleas en las escuelas en donde se va a invertir en este año, quienes del recursos que recibirán podrán usar un porcentaje para extender horarios y la alimentación.

“Las demás esperamos algún lineamiento para atenderlas, no queremos abandonar las escuelas, tenemos que buscar como generar los niveles de intervención. No es obligatorio que sean de esas escuelas de tiempo completo, pueden tomar la decisión otras escuelas y al revés, puede haber escuelas de tiempo completo que digan aquí no aplica, pero el modelo ya se va a atendiendo”.

Consideró que aquellas escuelas que cuentan con comedor y cocina para cumplir con la ampliación de horario será más fácil y menos gasto.

“En este mes de mayo estamos acabando las asambleas que están construyendo los comités, en junio vienen las decisiones de hacia donde va, en las vacaciones a trabajar todo mundo y en el nuevo ciclo escolar, con la nueva matrícula, vienen las becas y vámonos, de ahí pa’ delante”.

Huerta Ladrón de Guevara señaló que si bien una parte de los recursos para la posible ampliación de horario vendrá del programa la Escuela es Nuestra, la Secretaría de Educación Pública y la de Educación de Veracruz tendrán que definir reglas para apoyar a estas familias.