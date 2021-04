Amplían 2 años la presidencia de Arturo Zaldívar en la SCJN

abril 16, 2021

Ciudad de México. Entre protestas de la oposición, el pleno del Senado de la República aprobó extender un año y 11 meses la permanencia del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); de esta forma, terminará su periodo en 2024 y no en 2022 como marca la ley.

Durante la sesión de este jueves, los senadores discutieron y aprobaron -con 86 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones– la inclusión de un artículo transitorio en las leyes reglamentarias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el cual se amplió (hasta el 30 de noviembre de 2024) el encargo de Arturo Zaldívar.

“La persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”, dice el transitorio que fue avalado por el pleno del Senado este jueves.

Los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se opusieron a lo aprobado por la mayoría morenista. Incluso, el panista Damián Zepeda calificó la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar como “un golpe de estado al aparato judicial”. Mientras que Juan Zepeda afirmó que con esto, “el presidente de la República se está apoderando del poder judicial, se está violando la Constitución”.

Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, criticó el procedimiento: “da vergüenza los acuerdos construidos por mequetrefes que utilizando el poder presidencial y la intervención directa del presidente de la Corte avasallan, dominan, subliman a senadores que podían levantar la voz y de manera sumisa y servir a intereses de un gobierno autócrata que lastima la dignidad por decoro, dignidad, exijo al presidente de la Corte que no acepte esta aberración jurídica”.

Mientras que la senadora priista Claudia Ruiz Massieu aseveró que no se puede ampliar el periodo de desempeño que ya está establecido en la Constitución, “mi grupo no conoció la propuesta, no apoya la adhesión y por eso, porque queríamos saber en qué consistía”.