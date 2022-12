Analizan en Comisión, con María Luisa Albores, temas de energías renovables y pesca ilegal

diciembre 1, 2022



Durante la comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios abordaron los temas de energías renovables, las manifestaciones de impacto ambiental para la construcción del Tren Maya, la comercialización ilegal de totoaba y los resultados sobre el programa Sembrando Vida, entre otros temas.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Raúl Bolaños-Cacho Cué, destacó la importancia de la colaboración entre autoridades, asociaciones y representantes de la sociedad civil, para la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del calentamiento global.

Así como para la gestión sostenible de los ecosistemas e implementación de acciones de adaptación y resiliencia ante la crisis ambiental en el país.

El senador José Narro Céspedes, de Morena, recordó que Zacatecas tiene mineras al cielo abierto; sin embargo, señaló que estos grupos empresariales tienen un trato privilegiado por la SEMARNAT, ya que utilizan y contaminan el agua de las comunidades de la región, sin que estas empresas sean castigadas por explotar el recurso.

De Acción Nacional, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz denunció que no hubo una consulta previa, libre e informada sobre la obra del Tren Maya, pues no existieron estudios de impacto ambiental en el proyecto, sin contar la tala ilegal de más de 20 mil árboles. Asimismo, dijo que no hay manera de cumplir la meta de reducción de contaminantes, si no se les apuesta a las energías limpias, como lo hace el resto del mundo.

Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, afirmó que hay mucho interés de conocer en campo, el programa Sembrando Vida, porque hay preocupaciones sobre las especies con las que se realiza la reforestación y si son las correctas; y cómo lograr que el programa sea la primera parte de un esfuerzo de cooperativas forestales.

De Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum destacó que es bueno saber si es tiempo de despenalizar la venta y comercialización de la totoaba del Código Penal Federal y revisar mecanismos para su manejo sustentable, porque hay muchos restaurantes que la comercializan.

La senadora Gabriela Benavides Cobos, del PVEM, pidió el apoyo de la Secretaria para que los 600 vendedores ambulantes de playa en Manzanillo puedan tramitar sus permisos para comercializar en esa zona de forma anual y no cada tres meses, como lo notificó Eloy García Alcaraz, encargado de la oficina de la SEMARNAT.

La senadora del PT, Martha Cecilia Márquez Alvarado, pidió a la funcionaria que revise con el titular del Ejecutivo un contrato con la empresa Next Energy y el gobierno de Aguascalientes, celebrado en 2019, para la instalación de un parque fotovoltaico el cual a la fecha no se ha realizado; además pidió que expusiera las acciones para el cuidado del medio ambiente e incentivar las energías renovables.

Albores González afirmó que sí cuentan con las manifestaciones de impacto ambiental en cada uno de los tramos del Tren Maya, y que en otros proyectos de sexenios pasados en vías de comunicación no se consideraba ni se tomaba en cuenta a los núcleos agrarios o ejidos como se realiza en esta obra, pues a las comunidades de la región se les mantiene informadas y se les consulta.

Para reducir la huella de carbono, puntualizó, se implementa el programa Sembrando Vida, se aumentan el número de áreas naturales protegidas y se hace trabajo para combatir la tala ilegal, acciones que ayudan a cuidar el medio ambiente y reducir la contaminación.

En el tema de la minería a cielo abierto, dijo que requiere un análisis más serio, ya que antes de este gobierno no existía un diagnóstico claro de cuantas “presas de jale” había en el país y muy pocos estudios de impacto ambiental.

Destacó que gracias al trabajo de la Secretaría a su cargo ahora se sabe que existen 565 presas de este tipo, dato que ayuda a evitar accidentes como el del Río Sonora.

En cuanto a la totoaba, la titular de la Semarnat dijo que México ha hecho buen trabajo y reprodujo en laboratorio a esta especie, y se logró liberar a 50 mil ejemplares al mar; agregó que se analiza quitarla de la NOM 59, “pero debe ser con seriedad, porque debe ser a todos y no a unos cuantos”.

Respecto al programa federal “Sembrando Vida”, la funcionaria expuso que la Secretaría sólo hizo la parte metodológica, la cual, liga los programas agroforestales, como la milpa intercalada con árboles frutales e incentiva las cadenas de valor para las más de 18 mil comunidades de aprendizaje campesino en 21 estados.

Por otra parte, se comprometió a compartir la preocupación de la senadora Márquez Alvarado sobre el proyecto fotovoltaico en Aguascalientes, así como revisar las manifestaciones ambientales del proyecto, las cuales, en su caso, deben estar en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental o en el gobierno de estatal.

Además, dijo que revisará la renovación trimestral de los permisos de los pequeños comerciantes en las playas de Manzanillo, pues no es posible que se pida el pago cuatro veces al año y que eso afecte directamente a quien realiza una actividad licita en esas zonas”, por lo que esa situación se atenderá con el coordinador de las representaciones estatales de la Secretaría.