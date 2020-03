Anda perdido el secretario de Hacienda; urge plan económico

marzo 20, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. El senador Samuel García reprobó que el Gobierno Federal haya rechazado una vez más implementar un plan económico en materia fiscal a pesar de los efectos adversos del coronavirus que se prevén en el desarrollo del país.

El legislador cuestionó que el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no dé la cara para aclarar si se llevarán a cabo medidas fiscales que hagan frente a la caída en el crecimiento. “Hoy en la mañanera a pregunta expresa si habría medidas fiscales, desgraciadamente el Presidente las batea, le pone un ‘detente’ a nuestra economía, que va a sernos más complicado aún el de por sí ya demacrado escenario, ya hoy nos pronostican -4.5 (crecimiento) económico, el dólar sube a 24.6 y el barril de petróleo por los suelos”.

“Expresamente nos dicen que no habrá plan económico ni financiero, no se va a reducir ni diferir ningún impuesto, y no va a bajar el IEPS a la gasolina, eso demuestra la diferencia con estadistas como Merkel, como Macron, inclusive como Trump, aquí estamos cada vez peor, la pregunta es ¿dónde está el secretario de Hacienda?, ¿dónde está el encargado de la política económica?, está perdido”, dijo.

El legislador cuestionó la falta de seriedad del Ejecutivo para abordar la crisis del Covid-19, a pesar de tener en las manos una situación crítica. “Hoy, Andrés Manuel está viviendo sus momentos más oscuros y se le va a poner más oscuro, en la medida que siga siendo insensible e insensato, hoy el tema es la pandemia, no es el avance del aeropuerto de Santa Lucía y si encima bateas un plan económico que todos los países han hecho, vamos a ver cómo se pone la economía, las pymes, los negocios, la bolsa, el dólar”.

“Se nos viene una tormenta perfecta y nuestro Presidente sigue confiando en sus estampitas, de ese tamaño es el caos que se nos puede venir y no tenemos quien lo administre”, dijo.

Condena trato del INER

Por otra parte, el legislador condenó el trato por parte del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hacia la familia de la primera víctima del coronavirus en el país. Luego de las declaraciones de la esposa del fallecido, se confirmó que las personas con el virus han sido tratadas por influenza, tal cual lo denunció el legislador el 12 de marzo en el Senado de la República.

“Desgraciadamente es la primera muerte, que habían catalogado como neumonía por influenza y no por coronavirus. Lo más increíble del caso y tal como se les dijo hace una semana, el jueves, es que la familia quedó desatendida, lo que empezó mal, terminó mal”.

“El INER no tenía pruebas, no tenía las medicinas, tuvieron que (la familia) ir a comprar herramientas y medicinas, fuera y por su costo. Muere el paciente y mandan el cuerpo a sus padres, quizás mayores de edad. Esto, es realmente condenable, irrita a los mexicanos, saber que el primer caso, la primera muerte del coronavirus empezó siendo registrada como influenza y a que aquí se les dijo”.

Ante la falta de acciones del Gobierno Federal para cuidar y prevenir a los mexicanos, el legislador llamó a población a tomar las medidas y no esperar a las indicaciones de las autoridades para cuidarse.

“Si el Gobierno no va a actuar o va a actuar mal, la ciudadanía es mucho más grande que el Gobierno, la ciudadanía tiene que poner de su parte, la ciudadanía se tiene que cuidar, de hecho, no debiéramos estar aquí en el senador, lo hacemos por responsabilidad, pero debiéramos estar todos en cuarentena como lo exige la OMS”, dijo.