Andrea Legarreta habla sobre la boda secreta de su hija Mía Rubín

septiembre 18, 2024

Redacción Xalapa.- La hija de la conductora Andrea Legarreta hablo sobre la supuesta boda de su Hija Mía con el torero Tarik Othón.

Aunque la joven cantante ya desmintió las especulaciones, en una reciente entrevista:

«No hay boda, ya vi en TikTok que dijeron que me casé, no me cansé. Sí hay anillo, pero no es de compromiso, no, no me casé», dijo Mía.

Andrea Legarreta, madre de la joven de 19 años, también respondió los cuestionamientos en una entrevista que concedió para el programa ‘De Primera Mano’.

“Son niñas que nacieron aquí, se convirtieron en señoritas, en mujeres y pues saben.. así como hay comentarios mala onda, hay gente muy cariñosa con comentarios lindos y buenos deseos. La verdad es que saliendo de trabajar o dedicándote a otras cosas, sabes que esa es tu realidad más allá de lo que la gente pueda opinar”.