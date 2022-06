Andrés, ahí te hablan los desahuciados

Iniciada la semana, a Su alteza Serenísima se le iluminó la mirada y por poco grita de alegría cuando, junto con el gerente del corporativo Morena, Mario Delgado, exultante saboreó el triunfo dominical en las urnas.

Incluso, fanfarrón dijo que cobraría honorarios a la oposición por las recomendaciones que le hacía para retomar el camino andado, entre estas no ser racista y acercarse al pueblo.

Y luego, en la mañanera se solazó con un desliz verbal de Santiago Creel. Lea usted.

“Me dio risa de que hay un video donde está (Santiago) Creel cuestionándonos a nosotros. A ver, búscalo, que está interesante, para los jóvenes (pidió al culto Chucho Ramírez).

“Y dice —si no lo encuentras yo lo explico (indica a Chucho)— empieza a decir que el partido al que yo pertenezco (él, Andrés Manuel), que tengo licencia, ya es el nuevo PRI o es como… No, dice, es peor que el PRI.

“Pero yo creo que estaba junto a unos del PRI, porque son ahora socios, y dice: ‘Bueno —cuando se da cuenta— ya ahora el PRI ya cambió, ya es un partido democrático’.

“Pero todo ese tipo de cosas, ¿no? Esas machincuepas para tratar de justificar lo injustificable, lo que no se puede aclarar, no se puede explicar, no se puede argumentar. Entonces, yo decía ayer, antier: regresen a los orígenes y les puede ir mejor”, ilustró Su Alteza Serenísima.

¿Machincuepas de la oposición PRI, PAN, PRD?

El sustantivo machincuepa, de raíz náhuatl, quiere decir voltereta, pirueta o vuelta de trasero, disculpe usted el exceso etimológico, pero en estos tiempos ya ni la generación de Su Alteza Serenísima los usa. Pero.

¿Quién ha hecho piruetas para justificar e impulsar a la 4T, para ocultar corrupción e incurrir en complicidades? ¡Adivinó!

Son las machincuepas presidenciales, éstas que se han echado a andar desde Palacio Nacional para descalificar a la oposición y dar por sentada su separación, la ruptura entre Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés Mendoza y Jesús Zambrano Grijalva.

Y, bueno, ahora resulta que, hasta los llamados líderes de opinión y sesudos analistas políticos, sostienen que el PRI está en proceso de extinción y, en serio, junto con el PAN y el PRD no tienen nada que festejar ni presumir del resultado del pasado domingo electoral.

Además, urgen a la renuncia de Alejandro Moreno a la dirigencia del PRI como medida elemental para que el partido pueda sobrevivir.

¿Se mimetizaron con el discurso de Andrés Manuel y el falaz mensaje de Mario Delgado? Al PRI le han dado por muerto desde los días en que Ernesto Zedillo le declaró la sana distancia y lo dejó a su suerte y ordenó a Francisco Labastida Ochoa reconocer la derrota frente a Vicente Fox Quesada.

Pero, pero…

Doce años después el PRI se levantó y retornó a la Presidencia de la República con Enrique Peña Nieto, aunque éste hizo todo lo posible por reventar al partido en linderos de corrupción insultante, allanó el camino a Andrés Manuel López Obrador. Todo indica que hubo negociación; por supuesto ni uno ni otro admitirá la especie.

El punto es que Su Alteza Serenísima hace piruetas para dar por sentado que el PRI está apestado y sus socios buscan la forma de deshacerse de éste.

“Entonces, ya se están deshaciendo del PRI. Imagínense que, por convicción… Porque los hay, también por sus abuelos, padres (…) Ahora muchos panistas dicen: ‘Nos perjudica el PRI, vamos a salirnos del PRI, o sea, vamos a deslindarnos del PRI, ya haciéndolo a un lado, que el PAN sea el PAN’, y no están mal en eso, y que el PRI sea el PRI”, sostuvo el licenciado presidente.

Y, con singular gusto, preguntó:

“Entonces, a ver, dónde está el partido o el bloque de partidos, esa es una que hay que resolver, dónde está el candidato o la candidata. Y tres, ¿y el programa?”

Dudar, instalar bajo sospecha de ruptura, deslizar versiones perversas, es una tarea de magistral manejo en voz del licenciado presidente.

Peeero.

Por la mañana de este jueves, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, desayunó con colegas de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que preside Miguel Ángel López Farías, y respondió a todas las preguntas que le hicieron. A todas.

Lo interesante: con cifras duras y análisis serios, demostró por qué Morena y sus prohombres, encabezados por el licenciad presidente insiste en que el bloque opositor perdió el domingo último, amén de que el PRI está en proceso de extinción.

Sin duda, desde diferentes tribunas en los medios de comunicación del país, quienes aseguran que el PRI está en fase terminal y que Alejandro Moreno debe renunciar, no conocen este trabajo profesional que es una evaluación que incluye autocrítica de lo que ocurre con el Revolucionario Institucional.

Y, bueno, ¿está muerta la alianza Va X México? ¿Hay división entre sus dirigencias partidistas y coordinaciones legislativas? Andrés Manuel está enfiestado, le gana la soberbia, se pelea con congresistas demócratas y republicanos, se alza como el predicador bolivariano.

No, hay oposición partidista y legislativa. Tanta que Ricardo Monreal salió al paso de la Moratoria Legislativa declarada por este bloque opositor al que, Su Alteza Serenísima Andrés Manuel I le resta importancia.

Le comparto el documento firmado por los presidentes y coordinadores en el Senado y la Cámara de Diputados del PAN, PRI y PRD. Saque usted sus conclusiones. Usted opina. A saber.

VA X MÉXICO

Ciudad de México, a 9 de junio del 2022.

Desde el inicio del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador buscamos el desarrollo, la seguridad y la prosperidad de todas y todos los mexicanos en la discusión y aprobación de diversas reformas constitucionales y legales propuestas tanto por el propio titular del Ejecutivo Federal y por los legisladores emanados de su Partido Político, Morena.

A pesar de que en dichos procesos de reforma se generaron compromisos públicos para procurar que el desarrollo institucional del país continúe bajo las premisas y principios democráticos de pluralidad, tolerancia e inclusión, la actitud del gobierno federal y de su grupo parlamentario ha sido la de desconocer, faltar a la palabra, imponer e incurrir incluso en fraude a la constitución y a la ley.

Dicha actitud se ha patentizado con la conducta desplegada por el titular del Ejecutivo que no solamente ha cancelado cualquier posibilidad de diálogo con los partidos de oposición para la discusión abierta y de cara a la nación de los grandes problemas del país, sino en una actitud facciosa, parcial y amenazante, en franca contraposición a su obligación constitucional de gobernar bajo los principios de imparcialidad, legalidad y eficacia.

Frente a las sistemáticas violaciones a la Constitución y a nuestro marco legal, hemos tenido la necesidad de recurrir a mecanismos de control constitucional y ante instancias internacionales para denunciar que nuestra democracia y Constitución se encuentran bajo una amenaza permanente desde Palacio Nacional.

Este gobierno se ha dedicado a atacar y destruir programas, obras e instituciones por el capricho autoritario. Como ejemplo de lo anterior, violaron la constitución al no respetar que la Guardia Nacional fuera encabezada por un civil; montaron un eiercicio tergiversado de revocación de mandato para satisfacer un capricho presidencial, evitando que esos recursos pudieran ser utilizados para programas prioritarios; deformaron la figura de la consulta popular nuevamente gastando dinero público sin ningún beneficio para la sociedad.

Hoy Morena amenaza al INE, a nuestra libertad, a nuestra democracia y atenta contra los bolsillos de la mayoría de la gente.

Que quede bien claro, no permitiremos romper con la autonomía, integración e independencia del INE ni favorecer la militarización del país que atenta contra la democracia y los derechos humanos.

Son recurrentes las conductas de diversos servidores del Poder Ejecutivo que contravienen la legislación, ejemplo de lo anterior lo constituye la intromisión ilícita en Jos procesos electorales, el uso de las instituciones del gobierno para amedrentar, amenazar y coaccionar a diputados y miembros de los partidos de oposición. Dicha conducta ha sido replicada por las y los legisladores del grupo mayoritario quienes han desplegado acciones inusitadas y graves que atentan en contra de la democracia y el espíritu plural que inspira a nuestra Constitución.

Morena y sus aliados han ignorado no solamente la opinión y puntos de vista de los legisladores, sino también de los expertos, especialistas, académicos y ciudadanos en general que han participado en los ejercicios de Parlamento Abierto, dando como resultado una simulación por parte de los diputados y discusiones monotemáticas con sesgos ideológicos.

El Aesidente de la República y sus brazos ejecutores en el Congreso de la Unión han demostrado una actitud intolerante, de cerrazón y aversión a la deliberación democrática y a los procesos constitucionales de discusión y aprobación de leyes y reformas.

Ante la urgencia de preservar nuestra República, presentamos una moratoria constitucional y hacemos un llamado a la ciudadanía a sumarse para denunciar cualquier violación al marco legal tanto a nivel local como federal que pongan en riesgo la democracia que tanto nos ha costado construir.

Siendo el interés nacional y la prevalencia de los principios republicanos de división de los poderes, y a fin de reivindicar el orden democrático, social y plural del estado mexicano que ha sido severamente lesionado en estos tres años de Gobierno, con la fuerza legislativa que representamos suscribimos el siguiente pronunciamiento de moratoria constitucional:

1. Durante el tiempo que resta a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, los Grupos Parlamentarios no aprobaremos cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Las y los diputados y senadores que presidan y participen en los órganos de gobierno, así como las comisiones y grupos de trabajo, participarán solo en términos estrictamente indispensables e institucionales para dar curso y trámite al proceso legislativo

3. Estaremos muy alertas para impedir que se aprueben iniciativas que violen la Constitución y en esos casos continuaremos recurriendo a los mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

4. Como oposición responsable continuaremos impulsando diversas iniciativas a la legislación secundaria que mejoren en cualquier aspecto la calidad de vida, de salud, económica y de seguridad de las y los mexicanos, y todos aquellos otros temas que fomenten la democracia.

5. A la «Coalición Va por México» no la van a dividir a pesar de sus ataques y calumnias porque esta fortalece el Poder Legislativo, protege la constitución, evita la destrucción y regresión, porque esta seguirá trabajando para la construcción de coaliciones electorales ganadoras y de gobiernos exitosos en beneficio de la sociedad. Hasta aquí el texto.

¿No hay oposición? Ahí te hablan, Andrés Manuel. Digo.

sanchezlimon@gmail.como www.entresemana.mx @msanchezlimon @msanchezlimon1