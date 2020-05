Andrés García abandonado por sus hijos, ¡dejará herencia a su hijastro!

mayo 5, 2020

México/tvnotas. A sus 78 años, Andrés García asegura sentirse a salvo en su casa de Acapulco, Guerrero, en donde continúa en recuperación después de que en 2014 fuera intervenido de la columna vertebral. Platicamos con el primer actor, quien asegura ingeniárselas para poder salir en medio de la contingencia, ya que no cuenta con ayuda de nadie. Lo más lamentable es que nos confesó que se siente abandonado por sus hijos: Andrés jr., Leonardo y Andrea:

-Don Andrés, ¿cómo vive esta pandemia? “A base de paciencia, igual que todo el mundo; no queda más remedio para no contaminarse”.

-Supongo que no sale de su casa… “Sí salgo, pero conservo mi sana distancia. Tengo que moverme solo y hacer mis propias cosas, como ir por la ropa a la lavandería, y voy por la comida porque no tengo cocinera. Ahora no puedo tener ayuda porque me pueden contaminar”.

-¿Cómo sigue de su columna? “Ya camino mucho mejor. Este año empecé con andadera, después la cambié a bastón y ahora doy hasta 100 pasos; me tomará dos meses más para lograr caminar sin el bastón”.



-Supe que tuvo algunas caídas… “Sí, fueron tres, muy peligrosas y muy feas, porque tengo tornillos en la espalda”.



-De cierta forma ha sido autosuficiente…“Sí, y ahora un poco más. Sólo tengo los achaques propios de la edad, pero soy de la idea de que si me quejo, los hago más potentes, y en estos momentos no puedo ir con los médicos por la pandemia que hay”.

-¿Quién cuida de usted en estos momentos? “El único que viene a verme y me echa la mano es Andrecito, el hijo de Margarita; por eso lo quiero como si fuera mi hijo”.

-¿Y sus hijos? “No han venido; Andrés está en Miami, Andrea igual en EU, y Leonardo andaba por aquí en Acapulco, pero él hace su vida aparte; sólo el hijo de Margarita me visita”.

-¿Cómo le hace, si Margarita vive en su casa y usted en la suya?

“Ella no sale, está en su casa con su hijo y sus nietos; además, la operaron hace poco de la columna y no se lo permite el médico, hasta que quede bien”.