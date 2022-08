Andrés García cree que provocó la muerte de Vicente Fernández

agosto 17, 2022

Redacción

Xalapa, Ver.- Andrés García sorprendió a sus seguidores al hablar de Vicente Fernández, quien hace poco más de 8 meses falleció. Comentó que su muerte pudo derivarse por la competencia que tenían para ver quién caminaba mejor, ya que los dos estaban lastimados de la columna.

“Vicente, gran amigo. Desgraciadamente creo que se cayó por culpa de echar carreras conmigo, porque nos mandábamos videos y él andaba mal también para caminar. Entonces me decía: ‘mira, mira este video Andrés, te lo voy a enseñar, vas a ver qué bien camino ya’. Entonces él caminaba y trataba de caminar medio rengo, pero caminaba más rápido que yo. Y yo le mandaba videos aquí en la playa, le decía ‘ahora te mando yo el mío para que veas como voy mejorando’, que curiosamente ahora estoy empeorando, no sé por qué”, comentó el actor.

“Entonces él me enseñaba cómo caminaba rápido en loza, y yo le decía ‘ahora yo voy a caminar en arena, veme, pero en la arena no se puede caminar tan rápido como en la loza’. [Me contestaba] ‘no, no, si yo lo entiendo, a ver deja verte cómo andas caminando, cómo vas mejorando’, y poco tiempo después de eso, según me dicen, se cayó y tuvo el problema en la nuca y se nos fue. O sea que quizás, en parte, no que el culpable haya sido yo, sino que la competencia que traíamos por ver quién caminaba más rápido, porque andábamos lastimados de la cadera los dos”.

Finalmente, Andrés aprovechó el momento para enviar un mensaje al fallecido artista. “Descansa en paz, Dios te tenga en su gloria mi querido Vicente, allá nos veremos pronto todos, y como dije antes, las estrellas se van de tres en tres”.