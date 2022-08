Andrés García quita a sus hijos del testamento

agosto 11, 2022

Redacción

Xalapa, Ver.- El actor Andrés García dijo estar viviendo uno de los peores momentos, a tal grado que considera que le queda poco tiempo de vida y por tal motivo ha decidido volver a hacer cambios en su testamento.

En una entrevista para el programa “De primera Mano” el actor comentó: “Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad que ahorita ya, yo creo que me voy rápido ya, porque ya son muchos meses de diarrea, te va debilitando y cada vez comes poquito para no provocar la diarrea, y ya, comas lo que comas, ahí vas a los 10 minutos al baño. Ya yo creo que esta es la buena, ya me va a tocar irme rápido”.

Pese a este mal escenario en su salud, don Andrés reveló que se siente alejado de sus descendientes. “Peor, la relación con los hijos no funciona”.