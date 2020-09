septiembre 28, 2020

México/Debate. Anel Noreña demanda a Alejandra Ávalos y esta le responde. En varios programas de televisión Anel, exesposa del fallecido José José, ha dicho que no le parece que Ávalos se haga publicidad a costa de él y también que no le agrada su persona, además no quiere tener ningún contacto con ella.

Anel Noreña, quien muchos años de su vida se dedicó a actuar y a modelar, entabló una demanda en contra de Alejandra Ávalos, por daño moral ocasionado, según la afectada, por hablar de la paternidad no reconocida de «El Príncipe de la canción».

En declaraciones al programa Venga la Alegría, Ávalos, quien se dio a conocer como cantante en los años 80 con temas como Amor fascíname y Tren, tren, tren, dice que prefiere mantenerse al margen de toda la situación impulsada por Anel Noreña, y manifiesta que no sabe el por qué del descontento de Anel hacia su persona.

Alejandra, quien ha actuado en telenovelas como El padre Gallo, Tal como somos, Siempre te amaré y Apuesta por un amor, entre muchas más, en Televisa, deja en claro que la unió una gran amistad con José José, de quien en este 28 de septiembre se cumple su primer aniversario luctuoso, y no hace más que enaltecer su carrera cada vez que puede.

La guapa artista también aclara que se declara en paz con sus sentimientos hacia José José y se declara en paz con respecto a Anel Noreña y a sus hijos.

Anel Noreña, por su parte, ha hecho público que ya comenzó un proceso legal por daño moral en contra de Alejandra Ávalos, quien constantemente asegura que “El Príncipe de la Canción” tuvo un hijo no reconocido y es el intérprete colombiano, también identificado como Manuel José.

Y en su visita al programa Hoy, Anel expuso que le molesta mucho que Alejandra Ávalos se meta en su vida o en la de José José, ya que él nunca le habló respecto a que llevaba una amistad con ella y es la persona menos indicada para opinar sobre si tuvo hijos o no fuera del matrimonio, porque no le consta.