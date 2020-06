Anel Noreña pide que entierren sus cenizas junto a las de José José

junio 16, 2020

EU/tvnotas. Hace casi 9 meses, José José, lamentablemente perdió la vida en Miami, Estados Unidos, debido a complicaciones ocasionadas por el cáncer de pancreas que padeció por mucho tiempo, y ahora, Anel Noreña, de 75, quien fue su esposa por 17 años y es madre de sus 2 hijos mayores, sorprendió al declarar al programa ‘Hoy’, que quiere estar con su gran amor aún después de la muerte.

La actriz y conductora hizo esta petición pública: «A mí me va a gustar que si yo muero, voy a arreglar las cosas para que mis cenizas las pongan en la misma caja, y de esta manera quedar con él para toda la vida. Eso me hace ilusión, estar yo en una bolsita, él en otra y los huesos de mi suegra en medio».

Por otra parte, sobre las cenizas que Sarita Sosa, hija menor del desaparecido cantante, le entregó a sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa, y que tanto se ha especulado que no son realmente los restos de ‘El Príncipe de la Canción’, Anel declaró: «Eso no se va a saber hasta que se haga una prueba, no sé, pero lo que sea, para mí y para ellos también, regresó su papá, y hasta ahí vamos porque lo demás sí se puede saber pero debe costar un lanal y no hay ahorita para eso».

Además comentó: «Que les hayan dado polvo a mis hijos no sabemos porque nadie abrió la bolsa, a lo mejor un día se sabrá. Él ya está descansando en el cielo a todas margaritas, allá es otra cosa, nosotros acá hacemos debates porque qué coraje sería (que Sara los haya engañado)».