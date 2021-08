Ángeles ya está en Japón

agosto 9, 2021

Fernando Hernández/Xalapa. Tras un largo viaje a Hiroshima, con escala en Nabita, la plusmarquista mundial en impulso de bala categoría F57 María de los Ángeles Ortiz Hernández llegó a tierras japonesas, en la víspera del comienzo de los Juegos Paralímpicos en Tokyo a partir del 24 de agosto.Después de 18 meses llenos de incertidumbre, de inconvenientes, de tener que entrenar incluso en lotes baldíos e improvisando en un espacio en casa, la atleta empezará la recta final de su preparación, en busca de una nueva medalla de oro.

“La Leona”, tras el campamento realizado en Mérida, Yucatán, se concentró, con el resto de la delegación nacional, en el Centro Paralímpico Mexicano, donde entrenó, vio detalles administrativos y fue objeto de pruebas PCR para demostrar que su salud está en óptimas condiciones parar encarar su cuarta justa veraniega de esta envergadura.

“Estoy tratando de mantener mis emociones y sensaciones en equilibrio y armonía total, tratando de estar sí alerta, metiéndole lo que le tengo que meter a la preparación, pero equilibrada. “Mis emociones y todo lo que tengo que sacar lo haré en su momento, no antes, así me quiero mantener, porque es un periodo difícil, atípico, por todo lo que estamos pasando alrededor con este virus que no deja.

“Que está uno propenso en todo momento, que hay que estarse cuidando, Tokio ya está, todo está a un tris, todo puede suceder, el peligro está latente, incluso en el avión, son muchas cosas que hay que mantenerse así”, explicó la plusmarquista en impulso de bala en la categoría F57.En cuanto a la preparación, la tabasqueña indicó que todo va en tiempo y forma y en este viaje, primero, a Hiroshima, por dos semanas, servirá para pulir los detalles finos para llegar con todo el dos de septiembre en el estadio olímpico de la capital japonesa.

Luego, gradualmente, los seleccionados mexicanos ingresarán a la Villa Olímpica. “Angie” ingresará 10 días antes que comience el atletismo, para tener la menor cantidad de contacto con los demás habitantes del recinto. De igual modo, subrayó que se deberán adaptar a este momento histórico por cómo se desarrollarán estos Juegos Paralímpicos, con una competencia atípica, que no tendrá público en las tribunas que motive, donde lo preponderante será mantenerse con salud y volver así a casa.

Sin embargo, el equipo que rodea a la mexicana muestra optimismo de que será un gran evento para ella, tras un efectivo campamento en Yucatán, donde pudo entrenar como se debía, después de tantos obstáculos que tuvo en Veracruz. En el Centro Paralímpico Mexicano cerró sus ensayos en el país hasta con triples sesiones de entrenamiento, y todo se retomará ante la adaptación en Hiroshima.