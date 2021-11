Angelina Jolie responde a homofóbicos que critican “Eternals”

noviembre 7, 2021

Redacción/Xalapa.- Este fin de semana se estrenó, la nueva película de Marvel “Eternals” donde hace su papel protagónico la actriz Angelina Jolie, quien se mostró “muy decepcionada” por las críticas negativas que ha recibido el filme.

La película se ha visto envuelta en escándalos, pues en algunos países como Arabia Saudita, Qatar y Kuwait pidieron que se hicieran algunos cambios en el montaje para poder estrenarla, pue la película contenía escenas “gay“. Algo a lo que Marvel Studios y Disney se negaron rotundamente.

“Estoy triste por esas audiencias. Y estoy orgullosa de Marvel Studios por negarse a cortar esas escenas. Todavía no entiendo cómo vivimos en un mundo hoy en día donde todavía hay gente que no vería la familia que tiene Phastos y la belleza de esa relación y ese amor. Como alguien está enojado por eso, amenazado por eso, no lo apruebo o lo aprecio. Es ignorante”, respondió la actriz a la postura de varios países y varios críticos del cine.