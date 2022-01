Animalistas marchan por envenenamiento de gatos en Xalapa 2000

enero 30, 2022

Juan David Castilla/Xalapa. Un grupo de animalistas protestó y marchó en la ciudad de Xalapa para denunciar que 50 gatos en situación de calle están en riesgo por envenenamiento.

Los defensores de los animales se concentraron en el Teatro del Estado “Ignacio de la Llave” y posteriormente caminaron a Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, para pedir el apoyo de las autoridades frente a Palacio de Gobierno.

Hace 15 días fueron envenenados cinco animales en la unidad habitacional Xalapa 2000, ubicada en la zona sur de la capital del estado. Dos sobrevivieron y tres fallecieron; se convulsionaban y sacaban espuma por la boca.

De acuerdo con Nini Contreras, vecina de dicha zona, el pasado lunes 24 de enero fue presentada la denuncia correspondiente en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (Fedayca).

Sin embargo, hasta el momento, no hay avances en las investigaciones y es necesario que haya sanciones contra los responsables del envenenamiento. “Se puso la denuncia, se llevaron los cuerpecitos, estamos esperando los resultados. Pero sí pedimos que se destituya a la señora de su cargo (jefa de manzana) porque los animales están corriendo peligro, mientras ella esté al frente van a correr peligro”, expresó Nini Contreras.

Los quejosos exigieron la destitución de la jefa de manzana, a quien solo identifican como Martha Elda y acusan de recabar firmas con los vecinos para hacer una redada de gatos y sacrificarlos.

“Decían que los animalitos serían levantados supuestamente por Salud Animal del ayuntamiento y que serían sacrificados, se me hizo muy dudoso porque Salud Animal no trabaja de esa forma, no hay redadas, es un delito. Platiqué con la jefa de manzana y me lo confirmó, estaban levantando firmas porque estaban muy inconformes, que los gatitos daban mal aspecto, mala imagen”, añadió la animalista.

Los vecinos tienen en resguardo 33 gatos. Los demás viven en madrigueras, pero también son alimentados y algunos de ellos han sido esterilizados. Los animalistas requieren apoyos para la alimentación y esterilización de la totalidad de los gatos, así como también, para buscar un refugio seguro y así evitar que continúen siendo envenenados.