Animalistas realizan carrera “Trail Running” en Coatepec

marzo 20, 2022

Juan David Castilla/Coatepec.- Animalistas de Coatepec realizaron una carrera de atletismo para recaudar fondos, liquidar adeudos con clínicas veterinarias y continuar apoyando a perros y gatos en situación de calle.

Se trata de la iniciativa Coatepecanes que efectuó la segunda edición de la carrera “Trail Running” en el Pueblo Mágico, la mañana de este domingo 20 de marzo.

De acuerdo con Jerónimo Sánchez Reyes, de Coatepecanes, se adeudan cerca de 15 mil pesos a la clínica veterinaria que ha atendido a los animales en resguardo de este agrupación.

“El Trail no va a satisfacer esta situación no fue el resultado esperado. Hubo más categorías, más premio y menos afluencia. Creo que no vamos a sacar el objetivo que era hacernos asociación civil, que tiene un costo de nueve mil pesos”, expresó.

Los animalistas realizaron de manera simultánea una rifa para tratar de cubrir la deuda mencionada, misma que se ha acumulado por los servicios brindados.

“Luego me preguntan por qué tango se adeuda, porque cuando me reportan un perrito atropellado, de entrada, son 500 pesos de la placa y después la cirugía, esterilización, desparasitarlo, sale caro. Tenemos eutanasias porque muchas veces los perritos están en una situación muy complicada, todo se va sumando”, agregó.

Sánchez Reyes comentó los donativos por parte de la población a veces no son constantes y, por ello, resulta más complicado cubrir los gastos para ayudar a los animales.

“Tenemos solo diez o 12 perros, entonces no acumulamos 60, 80 o 200, 500 animales, no, nuestro alcance de ayuda es muy limitado porque necesitamos que se vayan dos o tres para rehabilitar otros; sin embargo, tenemos un promedio de adopción de una mascota diaria”, remató.