Ante casi 20 mil asistentes, Xóchitl Gálvez recibe constancia para coordinar el FAM y la candidatura presidencial para 2024

septiembre 3, 2023

Reitera que en su gobierno habrá de incluir a todos

Ofrece acabar con el odio y abrir las puertas de Palacio Nacional “que durante 5 años han estado cerradas para los mexicanos”

Se hace acompañar por Ceci Flores, una madre “pepeneadora” de basura y el líder comunal de Dios Padre así como los líderes del PAN, PRI y PRD

Evento se replica en 62 ciudades

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Agradeciéndole a Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, con quien dijo compartió 8 semanas de campaña; una madre dedicada a la recolección (pepenadora) de basura, la cual tuvo recientemente a sus dos hijos graduándose de licenciatura en diseño gráfico; así como a Pedro Olguín, presidente de Bienes Comunales de Dios Padre, Ixmiquilpan, Hidalgo, este domingo Xóchitl Gálvez revivió su constancia de coordinativa del Frente Amplio por México.

En este marco, reiteró que ahora acepta con gran orgullo coordinar el Frente Amplio por México, ofreciendo abrir las puertas de Palacio Nacional que por 5 años ha estado cerrada.

“La abriremos porque la esperanza ya cambió de manos, vamos a hacer un país sin límites, no es de dos o tres personas, llegamos con el apoyo de un millón de ciudadanos, mientras los otros presumen espectaculares y bardas.

Agradeció a todos los que le dieron su firma asumimos al PAN, PRI y PRD, gracias Marko, Alito y Jesús Zambrano.

“México nos necesita juntos y juntos vamos a ganar el 2024, en estos días meses volví a recorrer México y no mucho dolor, pero también esperanza, si queremos corregir el rumbo tenemos que ganar la elección, presidencial, congresos federales, locales y alcaldías en juego, la buena noticia es que hoy con el Frente Amplio por México es posible ganar el 2024, si en dos meses estanos por alcanzar a Morena, podemos ganar y vamos a ganar”. Sostuvo.

Dijo también que no dividirán a México, “porque me está una presidenta que nos ponga a jalar parejo”.

Segundo, no vamos a recurrir a la ofensa.

Tres, no vamos a engañar ni manipular a la gente, “les dire la verdad siempre, sin adornos y ni cuentos, si algo se está haciendo bien m, también lo diré, soy ingeniera, las cosas se arreglan con soluciones, si algo sirve, lo vamos a dejar y si no lo vamos a cambiar.

“Recuerden mi regla de oro: ni huevones ni rateros ni pendejos”. Agregó.

Lo que si haremos es hablar, es hablar, yo no tengo un partido político formal, soy daltónica, mi partido es solo México, por eso en el Frente vamos a incluir a todas y todos, porque los necesitamos a todos”.

Agregó que también va a respetar a todos y todas, respetará a los indígenas, pueblos afromexicanos, a a la clase media porque dimos parte de ella, respetaré a las mares buscadoras, a los científicos y academia ninguneados, a los migrantes y a quienes pasan por nuestro país, respetaré a a médicos y enfermeras, a soldados y marinos, respetaré a los periodistas, porque su trabajo es fundamental para la democracia, en este Frente cabemos todos”.

Asimismo, reiteró que las maestras y maestros son héroes de la independencia de sus alumnos, la verdadera libertad de construye con hospitales públicos, y los servicios totalmente públicos.

Convocó a un gobierno que no discrimine a nadie por su color de piel, les convocó a un gobierno de la gente para la gente… quiero un México donde ser mujer no sea una desventaja, a mexicanos que no solo se levantan temprano a hablar, sino a chambear”.

“Los que decían que juntos harían justos, acabaron en pandilla, porque la historia no se hace en la historia sino en la reconciliación”, reiterando que a los que inicien esta lucha les espera un laurel de victoria. Finalizó.

Este evento, se replicó en alrededor de 62 ciudades más, donde se efectuó la transmisión en vivo de la entrega de la constancia al la virtual candidata a la presidencia de la República en 2024. En el caso del Ángel de la Independencia se registró la asistencia de más de 19 mil 734 personas, según la aplicación Google eart, que mide los usuarios conectados a internet en un punto determinado de la vía pública.