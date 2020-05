Ante contingencia por Covid-19, familias de escasos recursos solicitan apoyo

mayo 1, 2020

Daniela García Guerrero/Fortín. Habitantes de colonias populares piden paquetes alimentarios al gobierno federal y estatal.

Durante los últimos días pobladores de diversas colonias populares ubicados en varios municipios a lo largo de la entidad, han colocado en la entrada de sus casas, ventanas o patios trapos blancos o cartulinas como señal de protesta, pues desde hace varias semanas solicitan al gobierno federal y al gobierno de Veracruz que instrumenten un Programa de Distribución de Alimentos, sin embargo, las autoridades han hecho caso al llamado de auxilio.

Se trata de familias que han perdido sus fuentes de ingreso debido al cierre de negocios derivado de las medidas de aislamiento por la pandemia de coronavirus y que por lo tanto no tienen dinero para comprar alimentos y están pasando hambre en sus hogares.

En la colonia Héroes Antorchistas ubicada en el municipio de Fortín de la Flores los vecinos se sumaron a estas protestas simbólicas con las que esperan una repuesta inmediata de la denominada 4T.

Cabe destacar que dichas acciones, forman parte de una ola masiva de manifestaciones, que se ha replicado en colonias y pueblos de varios estados de la República, en los que bajo las consignas de “no trabajo y en casa no tenemos comida”, “pedimos apoyo al gobierno, tenemos hambre”, “si no me mata el coronavirus me mata el hambre”.

Se trata de una petición de insumos alimentarios es compartida por millones de mexicanos que están sin ingresos en esta contingencia.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y en Veracruz y el Gobernador Cuitláhuac García no tienen la capacidad, experiencia y tampoco la intención de ayudar a la clase trabajadora, los antorchistas estamos encabezando la voz por los millones de pobres que son afectados, que no tienen trabajo, que no tienen para alimentar a sus familias, por el personal médico que están siendo afectado al no recibir los materiales para proteger su salud.”

Los vecinos de este punto de Fortín indicaron que miles de albañiles, campesinos, obreros, restauranteros, meseros, trabajadoras domésticas, vendedores ambulantes, ferieros, músicos, sonideros, pescadores, y demás sectores se han visto afectados y es por eso esos que claman la ayuda del gobierno para alimentar a sus familias y pagar los servicios básicos.

El Covid además de problemas graves año salud está ocasionado más pobreza y hambre entre las familias de escasos recursos económicos y vemos un gobierno apático e insensible preocupado por otros proyectos y obras magnas, que en verdad asignar recursos ante la pandemia, agregaron.