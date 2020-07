Ante Covid, pide Canaco ser más estricto con la población

julio 18, 2020

Regina Montes. Xalapa. El presidente de CANACO Xalapa, Bernardo Martínez Ríos reconoció las acciones implementadas por el gobierno municipal, pero consideró que ante el exceso de confianza de la población frente al Covid-19 se tiene que ser más estricto con la gente.

“Sí vemos mucho descuido en la población, vemos un exceso de confianza y toda medida que nosotros hagamos, hablo como empresario en nuestros negocios, comercios, incluso el gobierno en sus oficinas, no sirve de mucho si la ciudadanía afuera en la calle, no está cuidándose, no está tomando esto en serio y me parece que el gobierno tiene que ser más estricto con la gente”, dijo.

Apuntó que la capacidad de hospitales hoy está muy comprometida y entre más rápido todos pongan de su parte, más pronto se saldrá de esta emergencia sanitaria.

“Yo creo que se tienen poner medidas más fuertes con todos porque al final se va a ver poco el esfuerzo si no lo hacemos en conjunto”, reiteró.

Sin embargo, sostuvo que pareciera que se está cargando toda la responsabilidad al municipio de un tema que le compete a los tres niveles de gobierno.

En ese tenor celebró la obligatoriedad del uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados pues dijo que fue una de las propuestas que plantearon en el Consejo Municipal de Regulación Sanitaria pues dijo que existe una gran preocupación por controlar los casos de Covid-19.

“Son medidas que obedecen a la situación que estamos viviendo, el alcalde está muy preocupado porque los números han crecido de manera importante en Xalapa entonces hoy, la parte que nos toca la vamos a cumplir”, dijo.

El líder empresarial insistió en que es necesario aplicar las mismas medidas en el comercio informal para que el cuidado sea para todos pues como empresarios se han esforzado por cumplir su parte pero no se les puede dejar toda la responsabilidad.

“La propuesta del cubrebocas fue del sector empresarial, ya se puso, el sector empresarial propuso que el municipio fuera el promotor con transporte público para que en el transporte se usara cubrebocas ya que habíamos detectado que es uno de los puntos más delicados para contagio y también se tomó en cuenta”, destacó.