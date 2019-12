Ante el Ayuntamiento no hay denuncias por cobro de piso

Yhadira Paredes/Xalapa. Hasta el momento ante las autoridades municipales no hay denuncias por parte de locatarios de mercados y tianguis de la capital en torno a un posible cobro de piso de parte de integrantes de la delincuencia organizada, aseveró el regidor de la Comisión de Mercados del Ayuntamiento de Xalapa, Francisco Javier Villagómez.

El Edil aseguró que no tienen reporte de locatarios víctimas de este tipo de delitos, a pesar de que hace unos días el propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado confirmó que uno de los asesinatos al interior de un mercado se debe al cobro de piso.

“Desafortunadamente nosotros no tenemos ese tipo de situaciones, los mismos locatarios no nos han dicho nada, nosotros somos de actividad comercial, lo que vemos es la cuestión comercial, realmente una denuncia propiamente de ellos, en la regiduría o a la asociación de Comercio no hay ninguna”.

Asimismo, aseguró que al momento de realizar inspecciones o visitas a las instalaciones de estos polos comerciales no se han detectado movimientos extraños.

Sin embargo, llamó a aquellos comerciantes que hayan sido víctimas de este llamado cobro de piso a que hagan la denuncia correspondiente ante las autoridades para terminar con la impunidad.