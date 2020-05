Ante incremento de violencia son necesarios más refugios para mujeres

mayo 5, 2020

Regina Montes/Xalapa.- La integrante de la Asociación Civil Akelarre, Jaqueline Estrada Bautista, insistió en que es necesario no sólo contar con líneas telefónicas para la contención emocional de mujeres que son víctimas de violencia sino fortalecer los refugios para las mujeres que puedan estar en riesgo hasta de feminicidio.



Refirió que, si bien la violencia contra las mujeres ha ido en aumento en medio de la pandemia por COVID-19, gracias a las movilizaciones feministas, existen líneas de contención emocional de la Red Nacional de Refugios y otros institutos, así como protocolos para las mujeres que enfrentan una situación de violencia no es suficiente.



“Lo que se ha quedado a deber en materia presupuestal es que se cuente con más refugios, las líneas de contención son muy importantes, pero cuando hay casos donde las mujeres están en riesgo evidente o de feminicidios, estos recursos estén al alcance y tengan las condiciones necesarias para recibir a estas mujeres”, dijo.



Recordó que tras la presión de la sociedad civil y organizaciones estos refugios pudieron acceder a recursos para su mantenimiento.



“Sí se dieron los recursos, pero se dieron también por la presión social entonces, de no haber sido por la presión y movilización de asociaciones y organizaciones que están en tema de violencia, el recurso de los refugios probablemente se hubiera destinado a otras cosas, entonces lejos de aumentar yo creo que eso se defendió”, dijo.



Y es que remarcó que quienes reciben esto son organizaciones sociales que tienen un espacio para mujeres en los estados y fue la presión la que hizo que se mantuviera y continuaran.



“Pero se tiene que seguir impulsando no solo que es una obviedad que tienen que seguir, sino que se tienen que aumentar, pero bueno ese es el otro reto que se ve difícil de alcanzar”, añadió.