Ante industriales del CCE, Ebrard ofrece crecimientos por año del 4 ó 5%

agosto 25, 2023

Este viernes, el aspirante a la candidatura de Morena y aliados a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard se reunió en la mañana de este viernes con el Consejo Coordinador Empresarial —el máximo órgano de representación del sector privado en México— en su formato ampliado, a quienes el excanciller presentó su estrategia económica para los próximos años, la cual fue muy bien recibida.

“Di mi visión de cuál es el crecimiento que México va a tener”, explicó. “Estar atentos a la renegociación del Tratado Libre de Comercio en 2026”, así como alinear incentivos con Estados Unidos, “de manera que siempre mantengamos la competitividad de México”.

“Y, bueno, todo lo que tenemos que hacer de manera que tengamos un sistema permanente de cooperación con el sector privado y el movimiento obrero. Creo que debemos tener un Consejo Económico y Social sesionando todo el tiempo, porque tenemos que trabajar muy, muy en la misma frecuencia los diferentes sectores de México para aprovechar esta oportunidad que viene.”

Ebrard Casaubón también reiteró que esta oportunidad para México implica que “tenemos que hacer la tarea” y refirió los puntos clave que se deberán atender en el futuro inmediato, ante una asistencia compuesta por mujeres empresarias, representantes de comercio de Estados Unidos y España, así como de corporaciones globales como PepsiCo.

“Pienso que va a durar toda esta década cuando menos. Hoy en día hacer pronósticos más allá de una década es un poco temerario”, advirtió. “Entonces tenemos un bono geopolítico y le vamos a sacar provecho al 1000%. No podemos fallar, y no podemos fallar además porque no vamos a tener condiciones demográficas para aprovecharlo”, en vista de que el promedio de edad en México es de 29 años.

Además de líderes del medio financiero y empresarial, la reunión contó con la presencia de sus hijas e hijos, quienes forman parte de la nueva generación de personas de negocios que, al igual que sus progenitores, se mostraron de acuerdo con el exjefe de Gobierno de la capital en afianzar el rumbo de México hacia su grandeza y prosperidad.

Abre ellos, abundó que será necesario reducir la incertidumbre ante Estados Unidos, con miras a las elecciones presidenciales que también se celebran en ese país en 2024, y compartió el interés de otras naciones en México. Por ejemplo, relató que el canciller de Emiratos Árabes Unidos le dijo: “Ustedes van a ser la nueva frontera esta década. Queremos un tratado de libre comercio con México”.

Marcelo abundó que la proyección es que la inversión en infraestructura crezca 4 o 5% en los próximos años y, en cuanto a la generación de energías limpias en el país, señaló que será necesario duplicarla hasta 80 gigawatts de aquí a 2030: “Que es como mañana. Si te pones a ver planeación, inversión, desarrollo y demás, tendríamos que empezar en el primer semestre de 2025, cuando muy tarde”. Y precisó: “Hay que fijar reglas claras de cómo vamos a hacerlo. Obvio, es imposible hacerlo con recursos públicos. Tienes que hacer una combinación, por el tamaño de la inversión que se requiere”.

Junto con las oportunidades de la tecnología, pidió poner atención al campo y a la exportación de divisas, así como emprender acciones para subir en los rankings mundiales la posición de las universidades nacionales: “Hay 15 mil estudiantes de México en Estados Unidos; de China, 380 mil. En las mejores universidades de EU. De la India, poco menos de 200 mil”, comparó.

Durante la reunión, Marcelo también expuso ante el CCE los fundamentos de las estrategias que ha planteado, con énfasis en brindar a toda la población mexicana un sistema universal de salud, así como las posibilidades que representa el Plan Ángel para combatir la inseguridad: “No estoy diciendo que se pueda resolver de la noche a la mañana o que sea sencillo, pero sí creo que tenemos bases hoy para hacer un muy buen trabajo los próximos seis años”.

Sentado en el lugar de honor al lado de Francisco Cervantes, presidente del CCE —y como lo informó el propio organismo en sus redes sociales—, en la reunión con Marcelo “se abordaron temas prioritarios en la agenda del país: educación y salud de calidad, certidumbre para las inversiones, política exterior, estrategia de seguridad, producción agropecuaria, infraestructura y sostenibilidad. El diálogo entre el empresariado y las diferentes voces del país es fundamental para continuar impulsando el desarrollo de México”.

De igual modo, el excanciller fue reconocido por el máximo órgano del empresariado mexicano debido a sus acciones fundamentales para combatir la pandemia, así como su capacidad de negociación cuando contuvo los amagos del presidente Donald Trump de imponer mayores barreras arancelarias a nuestro país.