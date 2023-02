Ante inseguridad, empresarios han optado por blindar las unidades de transporte de carga: CANACAR

febrero 13, 2023

Ante los constantes robos con violencia de los que son víctimas los choferes de transporte de carga, algunos empresarios han optado por blindar sus unidades, señaló el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga de Veracruz, Luis Esxome Zapata.

Dijo que se trata de un número mínimo de unidades, pues la inversión llega a ser hasta de 900 mil pesos, lo que incluso eleva el costo de operación pues el vehículo al tener mayor peso, el consumo de combustible incrementa.

Esta medida se está implementando principalmente con el transporte de mercancía como medicamentos y alimentos.

Afirmó que la inseguridad que prevalece en las carreteras abona a la falta de operadores de transporte de carga, por lo que empresarios han optado por invertir en la seguridad de los choferes y de la carga, aunque se trata de un porcentaje mínimo.

«Queremos seguir trabajando para que esto no suceda, empiezan a ver unidades blindadas para proteger la integridad de nuestros operadores que además que es la material principal, no podemos pensar en un transporte principal, sin un operador y si de por sí ya traíamos falta de operadores, la violencia desincentiva que más personas quieran poner parten de este gremio (…) un blindaje vale alrededor de 700-800 mil pesos, no es el nivel top, es para balas, incluso aumenta el costo de operación porque ante mayor peso más combustible”

Por otra parte, confirmó que se continúan presentando los retenes falsos en donde personas simulan ser elementos de seguridad para detener a los conductores y asaltarlos, esto ocurre principalmente en la carretera Esperanza- Orizaba.