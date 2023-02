Ante la crisis, financieras engañan a sus clientes con políticas abusivas: Asociación 

febrero 24, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz, Ver.- El actual escenario de endeudamiento, falta de empleo y encarecimiento de la canasta básica, ha provocado que más familias necesiten acceder a créditos para sobrellevar la crisis económica.

Ante este panorama, ciudadanos denunciaron que algunas financieras desarrollaron esquemas para engañar a sus clientes con políticas abusivas y fuera de la ley, afirmaron que instituciones formales cometen estas prácticas que provocan la quiebra de la economía familiar, debido a que las autoridades encargadas de vigilar no garantizan los derechos de los usuarios.

Entre las trampas más comunes que ponen en práctica estas empresas, se encuentran:

• Fijar tasas de interés de hasta 96 por ciento anual. La ley solo permite el 6 por ciento.

• Exigen garantías excesivas para el pago de la deuda.

• Obligan a firmar pagarés que no están vinculados al crédito solicitado, lo cual crea una supuesta deuda adicional.

• Niegan copia de contratos y cualquier documento.

• Exigen que los pagos se realicen por medios distintos a los establecidos en el contrato.

• Calculan pagos semanales muy elevados, para provocar la quiebra.

Al respecto la representante legal del Barzón de Resistencia Civil de Veracruz, Teresa Carbajal, dijo que en el actual escenario de crisis, se vuelve mucho más urgente que haya vigilancia permanente sobre las financieras, que se sancionen los abusos y se proteja a las familias que buscan una salida urgente a la falta de ingresos.

“Mediante créditos de liquidez están defraudando a la población, esto es haciéndoles firmar documentación en donde les comprometen pagos mayores a las que han sido acreditadas, tasas de interés anuales de hasta 96 por ciento, cuando la ley permite solamente el 6 por ciento de interés anula, los anticipos que estas financieras están solicitando a las personas de las cantidades que les prestan, por ejemplo si son 100 mil les solicitan 10 mil pesos como un anticipo o enganche. Sin embargo, el pagaré o la deuda genera intereses sobre 100 mil pesos y los pagos que están acordando son de manera semanal y no de manera mensual”, manifestó.

En 2022 se registraron en Veracruz más de 16 mil familias en situación de deuda e incluso de demandas ante tribunales judiciales, lo cual implica por lo menos un 400 por ciento de aumento, comparado con el ritmo de demandas que se tenían hasta antes de la pandemia.

Agregó que la indiferencia de las instituciones ha provocado el despojo de patrimonios, la quiebra de negocios y una serie de padecimientos emocionales y mentales que afectan a gran porcentaje de la población.

No se niega la responsabilidad de pagar un crédito, sin embargo, ante la necesidad de pedir prestado, lo que requerimos son autoridades sensibles y que se pongan a trabajar para impedir estos abusos. Hoy no estamos a salvo ni con financieras reguladas, pues no hay una autoridad encargada de vigilarlas.