Ante pandemia, emprendedores explotan su creatividad para generar ingresos

octubre 26, 2020

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. La contingencia sanitaria del Covid-19 ha generado un impacto severo en la economía, mismo que ha alcanzado a todos los sectores de la población, por esta situación no es de extrañar que muchas personas hayan tenido de cambiar sus actividades para poder obtener ingresos durante este período.

Tal es el caso de Idheanna Gómez, quien es una empresaria del rubro turístico y que debido a la suspensión de todas las ju actividades de dicho sector vio afectado su trabajo, sin embargo ante la adversidad buscó la manera de reinventarse para poder cubrir las necesidades de su familia.

«Yo no esperaba que esto durase tanto tiempo y que llegase a tener una magnitud a nivel mundial, entonces cuando esto empezó yo tenía grupos (de turistas) preparados para el verano, otros para septiembre y octubre y pensaba que para ese tiempo ya iba a estar todo bien y seguía teniendo mucho trabajo por el tema de cancelaciones, pero con el transcurrir de las semanas y que no había claridad me di cuenta que tenía que hacer algo más y me puse a pensar que podía hacer que fuera de utilidad para los demás», indicó.

De esta manera comenzó en una primera etapa a elaborar con ayuda de su hija cubrebocas lavables y material para el personal médico, sin embargo a pesar de que dicha idea fue exitosa, con el transcurrir de las semanas tomó la decisión de enfocarse en el consumo local y principalmente en otra actividad por la cual tiene un gran gusto como lo es la gastronomía, la cual afirma le ha dejado grandes satisfacciones.

«Te puedo decir que muchas nos hemos tenido que ir diversificando, reinventándonos para incursionar en otras actividades para poder seguir cubriendo las necesidades más básicas porque estamos en un día a día; en mi caso incursioné en la gastronomía, estamos elaborando alimentos de diferentes regiones y aplicar lo que he aprendido de la cocina de los lugares que he conocido llevando a mis grupos, empezamos con empanadas argentinas y otro día hago comida de la región de los Tuxtlas, comida española, así voy diversificando y desde hace unos días estoy trabajando con las tradiciones de día de muertos con el pan y los tamales», abundó.

A pesar de confiar en que el panorama mejorará y podrá volver a su trabajo como agente de viajes, la gastronomía se ha convertido en una actividad que disfruta mucho, por lo que afirma que buscará complementar ambas en el futuro.

«Sigo pensando que cuando se reactive el turismo aquí en nuestro estado, en el país y a nivel mundial debemos estar preparados; entonces si seguiré con todo el ámbito turístico que es algo que me encanta pero también esto nuevo que estoy haciendo me está encantando», destacó.

Así que si usted está interesado en probar empanadas argentinas, cocina de distintos sitios y algunos postres puede encontrarlos a través de las redes sociales de Empanadas Argentinas Xalapa y Algo más o al teléfono 2289793901.