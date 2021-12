Ante posible nuevo confinamiento, urgen fortalecer el mercado electrónico

diciembre 3, 2021

Yhadira Paredes. Xalapa. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) Enrique Nachón García consideró que es necesario fortalecer el mercado electrónico para que se quede y evite que la economía caiga ante una posible cuarta ola de contagios de Covid 19.

Entrevistado en el Congreso del Estado a donde acudió para estar presente en la entrega de la Medalla “Adolfo Ruiz Cortines”, el funcionario estatal consideró que se debe preparar el fortalecimiento del Programa PromoVer Nos Une.

“Si fortalecemos al mercado electrónico, a la micro y pequeña empresa, si nos capacitamos para que puedan estar vendiendo a través del comercio electrónico, eso sin duda va a garantizar dos cosas, que en caso de ser necesario todos los que tengamos que guardarnos en nuestras casas podamos tener acceso a servicios y productos, enseres y alimentos y que el comercio electrónico empiece a operar”.

En ese sentido, Nachón García dijo que hace unos días se hizo una convocatoria para entregar mil terminales punto de venta para que estas ,microempresas puedan cobrar a través de tarjeta de crédito y débito.

“Vamos a otorgar a mil empresas este tipo de herramientas”.

Consideró que la posibilidad de un segundo confinamiento siempre prevé un fuerte impacto en la economía, pues depende de la oferta y la demanda.

“Si el que demanda un producto no sale, no compra, quien lo oferta no vende, toda restricción afecta la economía”, adelantó.