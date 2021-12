Ante senadores, Victoria Rodríguez vaticina baja en inflación en 2023

diciembre 1, 2021

Redacción/El Demócrata. Tal y como lo prometió el coordinador de Morena, Ricardo Monreal la comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado, de la sub secretaria de egresos, Victoria Rodríguez se llevó a cabo sin estridencias, aunque sí con posicionamientos firmes de parte de la oposición, quienes no tuvieron empacho en manifestarle a la funcionaria que no cumple con los requisitos de ley para ser gobernadora del Banco de México.

Arropada por la mayoría de Morena, por Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Rodríguez Ceja se comprometió a mantener la autonomía del Banco Central y pese a que reconoció que los niveles de inflación se ubican en una tasa anual superior al siete por ciento, la más alta en 20 años, según estimaciones, dijo, esta empezará a bajar a partir del tercer trimestre del 2023 para colocarse en un tres por ciento como se tenía previsto.

En su exposición inicial, la funcionaria garantizó que en todo momento actuará con las herramientas de la política monetaria que aseguren, dijo, la estabilidad de precios en nuestro país y el sano desarrollo del sistema financiero en beneficio de toda la población tal y como lo establece la Constitución.

Además de dar a conocer su currículo, Rodríguez Ceja presumió algunos de los logros que tuvo en su papel de sub secretaria de egresos para enfrentar la pandemia.

“Durante mi gestión se logró el financiamiento de las vacunas contra el COVID-19, con el fin de acelerar el proceso de reactivación de las actividades económicas. Asimismo, se otorgaron mayores recursos a sectores de la población con menores recursos a sectores de la población con menores ingresos y a microempresas familiares”, mencionó.

En este sentido, la funcionaria resaltó que esto se logró sin comprometer la estabilidad macroeconómica de la Nación, pues la prudencia y eficacia con la que se ha manejado el gasto público ha permitido contar con un balance fiscal equilibrado que mantiene a México en una posición más sólida que las que tienen otras economías emergentes similares a la nuestra.