Ante veda gubernamental se limitará difusión de acciones de gobierno

febrero 7, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. Aunque se tienen dudas sobre los alcances de la veda gubernamental impuesta por el Instituto Nacional Electoral ante la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que se limitará la difusión de acciones de gobierno.

En ese sentido, señaló que no se suspenderán las acciones de gobierno , pero no se hará difusión amplia de las misma, sobre las dudas aseguró que INE tendrá que aclarar cuáles son los temas que se pueden hablar y cuáles no.

“Existe duda sobre qué debemos o no decir, pero ya nos los aclarará el INE; el presidente pidió que se define qué sí y qué no, hacer la aclaración de que la veda electoral no impide ninguna acción de Gobierno, todas las acciones se tienen que seguir haciendo, lo que se debe hacer es evitar la difusión de las actividades; quizá vean que no todo lo que hacemos se difunde, y se debe a la limitante que nos ponen; si difundimos algo que no debíamos ellos nos dieron qué sí y qué no”.

Y es que, recordó que el INE no quería realizar la consulta de revocación del mandato a pesar de estar marcado en la constitución y destacó que las autoridades electorales giraron un oficio para aclarar dudas, pero piensan, dijo, que solo se requiere apegarse a derecho.

“Pero a cómo están las cosas, imagínense que no querían hacer la consulta la autoridad electoral, ya tenemos dudas también de cómo vayan a proceder ahora; no obstante, está en la constitución”.

Finalmente, recordó que se puede hablar de temas de salud, mostró imágenes de la rehabilitación de un centro de salud en el municipio de Chiconamel en Tancazahuela, al que acudió este fin de semana, para señalar que este es parte de los 700 hospitales que dejaron abandonados en pasadas administraciones.