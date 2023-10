“Anteriores administraciones que engañaron al pueblo no volverán”, reitera desde Ixtapaluca López Obrador * Anuncia aumento al doble de becas para estudiante de educación básica del país en 2024 y compra del hospital de especialistas de Ixtapaluca * Termina en este municipio gira por 7 municipios donde asistieron casi 80 mil personas y ofrece regresar para inaugurar el Trolebús elevado.

octubre 1, 2023

Carlos Guzmán | Enviado, Ixtapaluca, Estado de México.- Tras 3 días de recorridos por 7 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México, esta tarde, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador culminó su firma de trabajo en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, a los cuales en total acudieron en total aproximadamente 80 mil personas.

Al tiempo de recordar que aquí fue su último municipio donde llegó previo a arribar en 1991 a la Ciudad de México durante el llamado “Éxodo por la democracia”, esta tarde el tabasqueño agradeció a la población su apoyo para que también la democracia llegaré a la entidad mexiquense.

Sosteniendo que en todo momento se debe tener la cabeza fría para evitar que los dirigentes hagan que sus seguidores no sufran, el tabasqueño recordó los 40 kilómetros de Santa Rita, Puebla a Ixtapaluca, donde tras pasar por lluvia en este municipio les recibieron con cobijas y comida caliente.

Recordó que en 5 sexenios se invirtieron 30 millones de pesos en los jóvenes y ahora se han invertido a la fecha 100 mil millones de pesos, al tiempo de pedirle a Marath Bolaños, titilar de la Secretaría del Trabajo a aumentar los beneficiarios.

Asimismo reiteró lo mismo en la educación básica donde aumentará la beca de 5 mil a 10 mil 204 pesos bimestrales, pudiendo también que antes de finalizar el año se tenga con apoyo a todas las escuelas del municipio con el programa #LaEscuelaEsNuestra.

Respecto al tema del aumento al Salario Mínimo de manera considerable para 2024, ya que, el mismo era de los más bajos del mundo, el cual, indicó que “aunque ha aumentado de manera importante aún falta más, nos tenían engañados de que si aumentaba el salario iba a aumentar la inflación (…) las anteriores administraciones corruptas que ya se fueron ya no van a volver más”. Enfatizó.

Dijo que después de que en 2010 estuvo un innombrable que se robó la presidencia (Felipe Calderón) la desigualdad era tan graves que una persona ganaba 30 veces más que el promedio, ahora ese promedio se redujo a poco menos del 15 por ciento, así como obras como el hospital de esta localidad que se está como 12 en el país pagando una renta (como 70 mil mdp cada año), el cual en el caso del de Ixtapaluca después del abanico se va a comprar en 800 millones de pesos y venga para acá”. El cual, reveló, es rentado actualmente por un cuñado de Carlos Salinas de Gortari, al cual dijo no odia, pero estas cosas no se pueden repetir y repetir, porque esto es loque impedía que nuestro pueblo saliera adenare, esa es la justicia, darle más al que tiene menos, desterrar la pese de la corrupción y no acabaron con México por la honestidad de nuestro pueblo.” Enfatizó.

En este marco pidió luchar por los demás al tiempo de reiterar que no se reelegirá porque “como la canción del Antonio Aguilar ¿qué nos vamos a llevar?, ni un puño de tierra”.

Finalmente ofreció regresar para inaugurar el trolebús elevado que correrá desde Santa Martha Acatitla hasta este municipio y a Chalco.